Trovato morto il 21enne Fabio Occhi: era scomparso da Carpi dopo essere andato in biblioteca

A cura di Davide Falcioni

È stato ritrovato purtroppo senza vita Fabio Occhi, il 21enne scomparso da Carpi il 25 novembre. Il suo corpo è stato rinvenuto nel primo pomeriggio di ieri a Barberino di Mugello, la stessa città in cui nei giorni scorsi era stata individuata la sua automobile ferma nel parcheggio di un autogrill sull'autostrada A1.

Sabato 25 novembre il giovane era uscito di casa riferendo che si sarebbe recato alla biblioteca di Carpi per studiare. Alcune ore più tardi, non vedendolo rientrare a casa, i genitori, dopo essersi recati in biblioteca e non averlo trovato, ne avevano denunciato la sua scomparsa diffondendo anche una foto, nella quale il figlio indossava lo stesso cappotto che aveva al momento della scomparsa. Nel loro appello il padre e la madre sottolineavano come il figlio soffrisse di depressione e per questo avesse bisogno di medicinali.

Fabio frequentava l’Università a Bologna, il terzo anno di tecnica agraria. La sua morte ha gettato nello sconforto i genitori, il papà Massimo, sindacalista della Cisl, e la mamma Roberta Bregolin.