Trovato morto Alex Marangon, il corpo su un isolotto nel fiume Piave: il 26enne era scomparso dopo una festa Dopo 3 giorni di ricerca è sta trovato il corpo del barman Alex Marangon. Il 26enne era scomparso nella notte tra sabato e domenica durante una festa all'Abbazia di Santa Bona di Vidor. Nel primo pomeriggio di oggi, 2 luglio, la drammatica svolta. Ora si indaga sulle cause del decesso.

A cura di Biagio Chiariello

Un corpo senza vita è stato rinvenuto nella zona di Ciano del Montello, frazione del comune di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, arenato su un isolotto sul fiume Piave.

Si tratta di Alex Marangon, il 26enne barista veneto scomparso lo scorso weekend mentre stava partecipando ad una festa all'abbazia di Santa Bona, a Vidor, a circa sette chilometri del punto di ritrovamento.

Come confermato a Fanpage da fonti vicine alle indagini, il cadavere è stato avvistato in una zona impervia al punto che per il recupero è stato attivato l’elicottero. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e carabinieri.

La salma è stata trasportata all'obitorio di Montebelluna per un esame da parte del medico legale ed è a disposizione dell'autorità giudiziaria che dovrà decidere se procedere formalmente all‘autopsia, che potrà dirà qualcosa in più sulle cause del decesso.

Si indaga sulle cause della morte

Tra le ipotesi al vaglio degli investigatori c'è quella che il ragazzo possa essere scivolato in acqua senza più essere in grado di riemergere o che avesse avuto un malore. Più lontana, invece, quella del suicidio.

La notizia della scomparsa di Alex Marangon aveva sconvolto l'intera Marcon, dove il ragazzo viveva con la famiglia. Il ragazzo si era allontanato, secondo i partecipanti alla festa, intorno alle 3 del mattino e da allora di lui si erano perse le tracce.

Ritrovato il cellulare, si cerca il diario

Il 26enne aveva lasciato in auto portafogli e chiavi mentre lo smartphone è stato rinvenuto nella camera da letto in cui avrebbe dovuto trascorrere la notte. La madre aveva lanciato un appello per le ricerche, sperando si trattasse si un semplice allontanamento: "Aiutateci a trovarlo, è un ragazzo tranquillo. Non si sarebbe mai allontanato senza dire nulla". Quel giorno era atteso a pranzo dai genitori.

Per recuperare Alex era stata attivata una enorme task force che ha operato per questi ultimi giorni scandagliando un ampio territorio, partendo da Vidor. Fino ad oggi pomeriggio, con la drammatica svolta.

Chi indaga ora cerca il diario dove Alex annotava i suoi pensieri. Era stato l'amico Matteo a regalarglielo per il suo compleanno. "Spero abbia solo voluto isolarsi per qualche giorno, senza far sapere nulla a nessuno, ma qualche pagina di quel diario potrebbe fornire spunti a chi lo sta cercando", ha detto.