Carpi, 21enne scomparso da sabato scorso: la sua auto trovata stamattina in Toscana Fabio Occhi, un 21enne emiliano, è scomparso sabato a Carpi (Modena). Il giovane è uscito di casa dicendo che sarebbe andato in biblioteca, ma da quel momento non ha più dato notizie di sé.

Fabio Occhi, un ragazzo emiliano di 21 anni, è scomparso sabato a Carpi (Modena). Il giovane è uscito di casa dicendo che sarebbe andato in biblioteca, ma da quel momento non ha più dato notizie di sé. Per questo i familiari, preoccupatissimi, hanno lanciato un appello a chiunque lo abbia visto e depositato una denuncia in commissariato.

La sua auto è stata trovata stamattina a Barberino di Mugello (Firenze), grazie al gps dell'assicurazione. Le ricerche stanno continuando ma, al momento, senza risultati. Da qui l'appello lanciato dal padre e dalla madre nella speranza che qualcuno abbia elementi utili per ritrovarlo. Massimo Occhi e Roberta Bregolin, genitori del ragazzo, hanno diffuso anche una foto, nella quale il figlio indossa lo stesso cappotto che aveva al momento della scomparsa.

Stante l'attuale condizione di fragilità di Fabio Occhi, che soffrendo di depressione maggiore necessita di medicinali, i genitori sono profondamente preoccupati per la sua scomparsa e hanno diffuso sui social un numero di telefono al quale contattarli per segnalazioni: +39 334 6971163.