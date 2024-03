video suggerito

Fa un incidente e l'auto prende fuoco: morto carbonizzato mentre tentava di mettersi in salvo Il terribile incidente nel Cagliaritano. Una persona è morta probabilmente mentre tentava di mettersi in salvo dopo che la sua auto è andata distrutta dalle fiamme.

A cura di Susanna Picone

Immagine di repertorio

Drammatico incidente nel Cagliaritano, dove una persona è stata trovata senza vita nella sua auto in fiamme. Morto carbonizzato forse mentre tentava di mettersi in salvo dopo che la sua auto è andata distrutta dalle fiamme, con ogni probabilità in seguito a un incidente stradale.

La vittima è stata trovata così questa mattina presto, intorno alle 6, dai soccorritori intervenuti al lato della strada provinciale 20, una bretella che dalla Nuova Orientale sarda – la statale 125 che collega Cagliari a Tortolì – porta a Solanas, località balneare della costa sud est di Cagliari. Si tratta di un uomo di trentasette anni, Maurizio Frigau, di Sinnai (Cagliari).

Sul luogo dell’incidente è intervenuta anche un'ambulanza del 118, ma per la persona a bordo dell’auto era troppo tardi: quando i medici sono arrivati per l'uomo non c’era più niente da fare. Sono intervenuti sul posto anche i Vigili del fuoco e i carabinieri di Quartu: attualmente in corso i rilievi necessari per ricostruire l’esatta dinamica dell’evento. È arrivato anche il medico legale per gli accertamenti e i rilievi di legge.

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto – una utilitaria – che poi ha preso fuoco potrebbe essere uscita fuori strada senza il coinvolgimento di altre vetture. Un incidente autonomo quindi, col conducente che sarebbe rimasto intrappolato a bordo. Per l'uomo non c'è stato scampo.