Fa rifornimento, va via e dimentica la figlia di 4 anni in area di servizio: mamma denunciata a Catania L'episodio in un'area di servizio in prossimità dell'aeroporto di Catania dove la donna è ritornata solo un'ora dopo quando, ormai già in centro città, si è accorta che la bimba non era seduta sul sedile posteriore della vettura. Dopo i controlli della polizia, è emerso che era anche senza patente, senza assicurazione e con auto già sottoposta a fermo.

A cura di Antonio Palma

Una donna di 28 anni è stata denunciata dalla polizia per abbandono di minore dopo ave dimenticato la figlioletta di appena 4 anni in un’area di servizio nei pressi della tangenziale di Catania. L’episodio in prossimità dell’aeroporto del capoluogo etneo dove la donna è ritornata solo un’ora dopo quando, ormai già in centro città, si è accorta che la bimba non era seduta sul sedile posteriore della vettura.

Nel frattempo a soccorre la piccola ci ha pensato l'equipaggio di una volante della polizia della Questura di Catania che era in zona per un servizio di pattugliamento del territorio. I poliziotti si sono accorti che la bimba vagava da sola e si sono avvicinati per assicurarsi che stesse bene e così hanno scoperto che la mamma era andata via diversi minuti prima senza di lei.

La bambina, visibilmente impaurita, ha detto ai poliziotti di essere arrivata lì con la mamma che però non riusciva più a trovare. Gli agenti si sono subito mobilitati e, dopo averla cercata invano, hanno chiesto spiegazioni ai presenti e a eventuali testimoni tra cui i gestori dell’area di servizio e così hanno ricostruito i movimenti della madre distratta, risalendo alla sua vettura.

Stando al racconto dei dipendenti dell'attività dell’area di servizio, infatti, la donna aveva fatto rifornimento di carburante sul posto e poi era entrata per pagare ma senza essere accompagnata dalla bimba. Poi si è rimessa in auto ed è ripartita lasciando la piccola sul posto. Attraverso le immagini delle telecamere di sorveglianza e il racconto della stessa bambina, i poliziotti hanno identificato l’auto e diramato un allarme attraverso la sala operativa della Questura.

La signora infatti ha proseguito lungo il suo tragitto accorgendosi solo dopo diversi km che la figlia non era in auto e solo a quel punto è tornata indietro nella stazione di servizio dove ha potuto riabbracciare la bimba. Per lei è scattata però una immediata denuncia per abbandono di minore per non aver adottato alcuna cautela per vigilare sulla figlia.

Per la 28enne, però, i guai non sono finiti perché dagli ulteriori accertamenti compiuti dagli agenti, insieme alla sezione Polizia Stradale, è emerso che non aveva mai conseguito la patente, il mezzo era senza assicurazione e la vettura già sottoposta a fermo amministrativo poiché lei era stata già fermata a circolare senza aver conseguito la patente. Per la donna quindi sono scattate ulteriori sanzioni per gravi violazioni al Codice della Strada.