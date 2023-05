Fa inversione in A27, si schianta e muore: Bruno era gravemente malato, dimesso da pochi giorni Una settimana prima dell’incidente era stato dimesso dall’ospedale ed era moto malato ma non è chiaro se e quanto le condizioni del 67enne possano aver influenzato sulla decisione di fare inversione contromano in autostrada.

A cura di Antonio Palma

Era gravemente malato tanto da essere rimasto ricoverato fino a qualche giorno fa e nel frattempo la sua patente di guida era anche scaduta e non aveva fatto in tempo a rinnovarla Bruno Sabbadin, l'uomo protagonista dello spaventoso incidente mortale avvenuto sull'autostrada A27 nel Trevigiano domenica pomeriggio quando ha fatto inversione a U ed è morto schiantandosi contro un'altra vettura.

Sono gli inquietanti dettagli che emergono dai primi accertamenti della polizia stradale sul terribile schianto avvenuto tra Vittorio Veneto Nord e Vittorio Veneto Sud, in provincia di Treviso. Secondo quanto accertato dagli agenti in base ai video delle telecamere di sorveglianza di Autostrade per l'Italia, il 67enne Bruno Sabbadin ha imboccato regolarmente l'ingresso autostradale al casello di Vittorio Veneto sud della A27 intorno alle 17.30 di domenica ma una volta sulla corsia di immissione si è fermato e poco dopo ha fatto inversione.

L'uomo ha continuato la sua corsa contromano per diverse centinaia di metri impattando con la sua Kia Sportage prima contro una vettura, colpita solo di striscio, e poi fatalmente contro un'altra auto su cui viaggiava una donna di 52 anni e un uomo di 53 anni, entrambi i rimasti feriti, anche se fortunatamente nessuno dei due in maniera grave.

Secondo quanto ricostruito, Bruno Sabbadin molto conosciuto a Treviso per il suo passato come gestore di locali, era malato da tempo e seguiva pesanti terapie necessarie che lo costringevano a spostarsi da Treviso a Vittorio Veneto. Una settimana prima dell’incidente, era stato dimesso dall’ospedale di Vittorio Veneto ma non è chiaro se e quanto le sue condizioni possano aver influenzato sulla decisione di fare inversione contromano in autostrada. La Procura di Treviso potrebbe aprire un fascicolo ma come atto dovuto. Le telecamere dell’autostrada e la morte dell’uomo alla guida dell’auto contromano potrebbero però portare presto alla chiusura del caso.