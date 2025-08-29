Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 29 agosto 2025: numeri vincenti e quote

In diretta i numeri vincenti delle estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di venerdì 29 agosto 2025: vincite, quote e risultati in tempo reale dalle ore 20:00 su Fanpage.it. 44,1 milioni di euro è il jackpot di questa sera al SuperEnalotto.

Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 29 agosto 2025

SuperEnalotto, Lotto e 10eLotto di venerdì 29 agosto 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina per scoprire le combinazioni fortunate di questa sera con vincite e quote: il jackpot al SuperEnalotto vale 44,1 milioni di euro.

È ancora caccia al jackpot per il SuperEnalotto, che nell'estrazione di questa sera vale 44,1 milioni di euro. L'ultima vincita milionaria con il "6" risale allo scorso maggio a Desenzano del Garda. In diretta minuto per minuto le estrazioni dei numeri del Lotto su tutte le ruote, il 10eLotto serale, i simboli del Simbolotto e la sestina vincente al SuperEnalotto. Si gioca ogni martedì, giovedì, venerdì e sabato fino alle ore 19:30 del giorno del concorso.

Lotto oggi, i numeri vincenti nell'estrazione di venerdì 29 agosto 2025

I numeri del Lotto di oggi, venerdì 29 agosto 2025 partono alle ore 20:00 con le estrazioni su tutte le ruote, compresa la Nazionale. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina in tempo reale dopo le estrazioni: è disponibile la verifica della schedina sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Estratto anche il numero oro del Lotto, che è sempre nella stessa posizione e corrisponde al quinto numero estratto di ciascuna ruota del Lotto.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazione SuperEnalotto di venerdì 29 agosto 2025, i numeri vincenti

Le estrazioni del SuperEnalotto di oggi, venerdì 29 agosto 2025 mettono in palio un jackpot da 42,5 milioni di euro per la sestina fortunata. Estratti in diretta dalle 20:00 anche i numeri Jolly e Superstar: per la verifica delle vincite è disponibile il sito ufficiale del SuperEnalotto, dove poter consultare i risultati e le quote di questa sera e i premi Winbox associati al SuperEnalotto. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato nessun 6 o 5+1.

La combinazione vincente del 10eLotto serale

Dalle ore 20:00 in diretta la combinazione vincente del 10eLotto serale1con i numeri oro, doppio oro e extra di venerdì 29 agosto 2025:

I simboli del Simbolotto di venerdì 29 agosto 2025

Dopo le 20:00 saranno disponibili in tempo reale anche tutti i simboli del Simbolotto associati all'estrazione del Lotto di venerdì 29 agosto 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno comunicate vincite e quote del SuperEnalotto, con i risultati dell'estrazione di venerdì 29 agosto 2025 pubblicati da Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

82 – Bari: non viene estratto da 76 concorsi

non viene estratto da 76 concorsi 42 – Cagliari: manca da 85 estrazioni

manca da 85 estrazioni 26 – Firenze: il numero non è stato estratto per 154 volte consecutive

il numero non è stato estratto per 154 volte consecutive 2 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 98 concorsi

non risulta tra i numeri fortunati da 98 concorsi 74 – Milano: non pervenuto da 127 estrazioni

non pervenuto da 127 estrazioni 49 – Napoli: manca da 56 estrazioni

manca da 56 estrazioni 59 – Palermo: non è stato estratto per 66 concorsi

non è stato estratto per 66 concorsi 31 – Roma: non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive

non è stato sorteggiato per 62 volte consecutive 37– Torino: assente da 56 estrazioni

assente da 56 estrazioni 89 – Venezia: non è stato estratto per 101 volte consecutive

non è stato estratto per 101 volte consecutive 82 – Nazionale: manca da 85 concorsi

Altri contenuti utili: