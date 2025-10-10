Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi venerdì 10 ottobre 2025: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote, la combinazione fortunata al SuperEnalotto e i numeri oro, doppio oro e extra al 10eLotto. In aggiornamento vincite e quote: il jackpot sale a 62,4 milioni di euro.
A cura di Redazione
I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di venerdì 10 ottobre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it dalle ore 20:00. Aggiorna questa pagina per seguire in tempo reale i numeri estratti con vincite di questa sera e quote: al SuperEnalotto un jackpot da 62,4 milioni di euro. È ancora caccia al montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a maggio a Desenzano Del Garda: ieri centrato un "5" da circa 165mila euro.

Estrazione Lotto del 10 ottobre 2025, i numeri vincenti su tutte le ruote

Estrazione del Lotto di venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti su tutte le ruote in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it. Insieme ai risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina tutte le vincite di questa sera: sul sito ufficiale di Lottomatica anche la verifica della schedina, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Per seguire le estrazioni in tempo reale aggiorna questa pagina.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 9 ottobre 2025: numeri vincenti e quote: nessun 6 o 5+1

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di venerdì 10 ottobre 2025: i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, venerdì 10 ottobre 2025 partono alle ore 20.00: in palio un jackpot da 62,4 milioni di euro per chi indovina la sestina fortunata di questa sera. Nell'ultimo concorso dello scorso giovedì centrato un "5" da più di 165 mila euro. In diretta tutti i numeri vincenti di questa sera insieme al Jolly e SuperStar: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazione 10eLotto serale di venerdì 10 ottobre 2025: la combinazione vincente

Dalle 20:00 estratta la combinazione vincente del 10eLotto serale di venerdì 10 ottobre 2025 insieme ai numeri oro, doppio oro e extra.

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, venerdì 10 ottobre 2025:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto pubblicati sul sito ufficiale di Sisal al termine delle estrazioni insieme ai risultati di venerdì 10 ottobre 2025:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 82 – Bari: non viene estratto da 100 concorsi
  • 85 – Cagliari: manca da 106 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 96 volte consecutive
  • 49 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 65 concorsi
  • 47 – Milano: non pervenuto da 66 estrazioni
  • 25 – Napoli: manca da 70 estrazioni
  • 59 – Palermo: non è stato estratto per 90 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 82 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 76 estrazioni
  • 58 – Venezia: non è stato estratto per 75 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 109 concorsi

