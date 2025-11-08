Attualità
Lotto e Superenalotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 8 novembre 2025: numeri vincenti e quote

I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 8 novembre 2025: le estrazioni dei numeri vincenti in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Gli aggiornamenti in tempo reale su risultati, vincite e quote: al SuperEnalotto il jackpot sale a 75,4 milioni di euro.
A cura di Redazione
Immagine
Lotto e Superenalotto

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di sabato 8 novembre 2025: le estrazione di tutti i numeri vincenti delle lotterie sono in diretta dalle 20:00 su Fanpage.it. Aggiorna questa pagina e scopri in tempo reale i risultati di questa sera con vincite e quote: al SuperEnalotto 75,4 milioni di euro per la sestina vincente. Il jackpot continua a crescere dall'ultima vincita milionaria registrata a Desenzano del Garda: in tempo reale i numeri del Lotto su tutte le ruote, i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto e la combinazione del SuperEnalotto.

Estrazione Lotto sabato 8 novembre 2025, i numeri vincenti

L'estrazione del Lotto di oggi, sabato 8 novembre 2025, partirà dalle ore 20:00 con tutti i numeri vincenti estratti sulle 11 ruote, compresa la Nazionale. Saranno estratti anche i numeri oro che corrispondono al quinto estratto su ogni ruota. Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monpoli, pubblicherà le vincite per la verifica della schedina.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

SuperEnalotto oggi, l'estrazione di sabato 8 novembre 2025: i numeri vincenti

I numeri vincenti dell'estrazione del SuperEnalotto di sabato 8 novembre 2025: il jackpot questa sera sale a 75,4 milioni di euro per la sestina vincente. I numeri di questa sera con Jolly e Superstar saranno estratti a partire dalle 20:00. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox di oggi.

Estrazioni 10eLotto serale sabato 8 novembre: i numeri oro, doppio oro e extra

Dalle 20:00 partono le estrazioni del 10eLotto serale di sabato 8 novembre con i numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di oggi

Di seguito verranno estratti i simboli del Simbolotto di oggi, sabato 8 novembre, associati all'estrazione del Lotto di questa sera:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati delle ultime estrazioni

Vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 8 novembre in aggiornamento sul sito ufficiale di Sisal con i risultati dell'ultima estrazione:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 81 concorsi
  • 8 – Cagliari: manca da 102 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 112 volte consecutive
  • 73 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 68 concorsi
  • 56 – Milano: non pervenuto da 81 estrazioni
  • 33 – Napoli: manca da 76 estrazioni
  • 89 – Palermo: non è stato estratto per 64 concorsi
  • 63 – Roma: non è stato sorteggiato per 98 volte consecutive
  • 4 – Torino: assente da 92 estrazioni
  • 16 – Venezia: non è stato estratto per 89 volte consecutive
  • 82 – Nazionale: manca da 125 concorsi

Attualità
Immagine
È morto il maestro Peppe Vessicchio, aveva 69 anni: il decesso in ospedale a Roma
Addio a Peppe Vessicchio, il maestro che ha dato valore al "dirige l'orchestra" di Sanremo
Eleonora D'Amore
Deceduto per una polmonite interstiziale, era in terapia intensiva
I funerali in forma privata: la famiglia chiede massimo riserbo
L'amore con la moglie Enrica Mormile e la figlia Alessia l'ha reso nonno e bisnonno
Fabio Fazio sconvolto: "Doveva venire ospite da me, ha rimandato per una brutta tosse"
Attualità
