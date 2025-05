Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi sabato 3 maggio 2025: numeri vincenti e quote

video suggerito

Le estrazioni del Lotto oggi e i numeri del SuperEnalotto di sabato 3 maggio in diretta

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di tutti i numeri vincenti di sabato 3 maggio in diretta su Fanpage.it dopo le 20. Aggiorna questa pagina per scoprire in tempo reale quote e vincite di questa sera: il jackpot al SuperEnalotto vale 27.3 milioni di euro.

Dopo il "6" milionario registrato a Roma da 88,2 milioni, il montepremi continua a salire: tutte le ruote del Lotto con i numeri vincenti del 10eLotto e i simboli del Simbolotto vengono estratti questa sera dalle ore 20:00 insieme alla sestina vincente del SuperEnalotto. Il calendario delle estrazioni è cambiato in occasione delle festività del 25 aprile e 1 maggio: lunedì la prossima estrazione in programma.

Estrazione SuperEnalotto di sabato 3 maggio 2025, i numeri vincenti

Segui le estrazioni del SuperEnalotto di sabato 3 maggio 2025 in diretta: i numeri vincenti per un jackpot che vale 27.3 milioni di euro. Ancora nessun fortunato giocatore centra il 6 milionario dopo l'ultima vincita registrata a Roma. I risultati dell'ultima estrazione sono disponibili sul sito ufficiale del SuperEnalotto con numeri Jolly, SuperStar e i premi Winbox.

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di sabato 3 maggio su tutte le ruote

In diretta le estrazioni del Lotto di sabato 3 maggio 2025 con i numeri vincenti su tutte le Ruote minuto per minuto: l'appuntamento è a partire dalle ore 20. I risultati di ambo, terno, quaterna e cinquina sul sito ufficiale di Lottomatica, per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

La combinazione del 10eLotto serale di sabato 3 maggio 2025

Di seguito estratti i numeri del 10eLotto serale di sabato 3 maggio 2025 con numeri oro, doppio oro e extra:

I simboli del Simbolotto di sabato 3 maggio 2025

I simboli del Simbolotto di sabato 3 maggio 2025 collegati al Gioco del Lotto.

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Qui verranno pubblicate vincite e quote del SuperEnalotto di sabato 3 maggio 2025 con i risultati dell'ultima estrazione sul sito ufficiale di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

