Le estrazioni del Lotto di oggi e i numeri del Superenalotto di giovedì 31 dicembre 2020, vigilia di Capodanno, in diretta su Fanpage.it: sale a 84,9 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto. I numeri estratti sulle ruote del Lotto e la combinazione vincente del 10eLotto serale arriveranno a partire dalle 18, mentre il concorso n.139 del Superenalotto chiuderà alle ore 18.30. Aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni di SuperEnalotto e Lotto in diretta.

Estrazione Lotto di oggi, numeri vincenti giovedì 31 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 44 – 55 – 41 – 85 – 29

Cagliari: 31 – 66 – 8 – 2 – 30

Firenze: 34 – 72 – 43 – 60 – 9

Genova: 41 – 36 – 72 – 73 – 49

Milano: 13 – 39 – 18 – 24 – 83

Napoli: 80 – 78 – 16 – 83 – 65

Palermo: 23 – 40 – 11 – 22 – 73

Roma: 46 – 11 – 20 – 41 – 27

Torino: 67 – 32 – 4 – 85 – 88

Venezia: 66 – 77 – 20 – 22 – 10

Nazionale: 55 – 49 – 5 – 45 – 33

L'estrazione del Lotto di oggi si è svolta alle 18, pur se con i consueti ritardi dovuti alle norme anti contagio. I numeri del Lotto vengono estratti su 10 ruote, a cui si aggiunge la ruota Nazionale. La verifica della vincita per la propria schedina può essere effettuata online sul sito di Lottomatica.

Superenalotto di giovedì 31 dicembre, numeri vincenti e quote dell'estrazione di oggi

Il montepremi per l'estrazione del Superenalotto di oggi sale a 84,9 milioni di euro, in crescita rispetto all'estrazione precedente e in palio per chi indovina tutti e 6 i numeri vincenti. Le vincite del Superenalotto, così come le quote di oggi, possono essere verificate sul sito di Sisal e su superenalotto.com insieme all'archivio delle estrazioni.

Combinazione vincente SuperEnalotto: 7 – 20 – 68 – 79 – 66 – 14

Numero Jolly: 76

Numero Superstar: 60

Jackpot: 84.900.000€

Estrazione 10eLotto serale abbinata al Lotto del 31 dicembre 2020

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 8 – 11 – 13 – 23 – 31 – 32 – 34 – 36 – 39 – 40 – 41 – 44 – 46 – 55 – 66 – 67 – 72 – 77 – 78 – 80

Il numero Oro è 44, il Doppio Oro è 44, 55