Con l'arrivo delle festività natalizie le estrazioni del Lotto, 10eLotto e SuperEnalotto subiranno qualche piccola modifica nel calendario, così come succede spesso in occasione dei giorni di festa. Il regolamento, come stabilito dall'Agenzia Dogane e Monopoli, prevede infatti che non si estragga nei giorni festivi. Ecco allora tutte le novità sulle estrazioni di Natale, Capodanno ed Epifania del 2020.

L'orario delle estrazioni per la vigilia di Natale e di Capodanno

Giovedì 24 dicembre, vigilia di Natale, non ci sono modifiche, così come per giovedì 31 dicembre: le uniche novità in questo caso riguardano gli orari. La raccolta del gioco del Lotto terminerà infatti alle ore 17.30, con l’estrazione alle 18.00 e non alle 20.00 come da consuetudine.

Come cambia il calendario delle estrazioni

A cambiare è l'estrazione del Lotto e del 10eLotto prevista per la festa di Santo Stefano, sabato 26 dicembre, che verrà effettuata il giorno lunedì 28 dicembre 2020. Stessa sorte per l'estrazione del concorso SuperEnalotto SuperStar n. 137 di sabato 26 dicembre che è appunto posticipata a lunedì 28. Il 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non ci saranno estrazioni e vincitori. Chi vorrà, potrà dunque provare a risollevare le sorti del 2020 con le ultime estrazioni, in particolare con il SuperEnalotto il cui jackpot supera gli 80 milioni di euro. Nel corso dell'anno sono state due le vincite più alte. La prima il 28 gennaio ad Arcola, in provincia de La Spezia, quando sono stati portati a casa 67.218.272,10 euro, la seconda il 7 luglio a Sassari, in Sardegna, quando è stato centrato il 6 con jackpot pari a 59.472.355,48 euro.