Le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Superenalotto di oggi, martedì 29 dicembre 2020, in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20 di questa sera. Sale a 83,8 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto per chi indovina i 6 numeri vincenti. I numeri estratti sulle ruote del Lotto, la combinazione del 10eLotto e i simboli fortunati del Simbolotto arriveranno in ritardo: aggiorna questa pagina per seguire il Lotto in diretta.

Estrazione Lotto oggi 29 dicembre 2020

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 88 – 58 – 67 – 27 – 14

Cagliari: 58 – 13 – 70 – 83 – 48

Firenze: 30 – 90 – 57 – 88 – 21

Genova: 16 – 59 – 74 – 33 – 28

Milano: 71 – 18 – 87 – 85 – 40

Napoli: 31 – 54 – 70 – 90 – 51

Palermo: 21 – 17 – 30 – 46 – 18

Roma: 54 – 34 – 10 – 65 – 33

Torino: 20 – 58 – 62 – 38 – 51

Venezia: 88 – 37 – 45 – 60 – 62

Nazionale: 58 – 61 – 19 – 26 – 40

Seconda estrazione della settimana per il Lotto: oggi il concorso dei 90 numeri torna in una data consueta, dopo l'estrazione di ieri per recuperare l'appuntamento dello scorso sabato. Su Lottomatica è possibile verificare la schedina del Lotto online e conoscere le vincite della lotteria più amata dagli Italiani.

Superenalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di martedì 29 dicembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 74 – 51 – 15 – 22 – 38 – 60

Numero Jolly: 86

Numero Superstar: 50

Jackpot: 83.800.000€

Continua a crescere il montepremi in palio per il Superenalotto: 83,8 milioni di euro a disposizione di chi indovina i 6 numeri della sestina fortunata. Nessuna variazione nel calendario delle estrazioni di SuperEnalotto e Lotto per la settimana di Capodanno. Quote del Superenalotto e vincite su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto, l'estrazione del 29 dicembre abbinata al Lotto

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 13 – 16 – 17 – 18 – 20 – 21 – 30 – 31 – 34 – 37 – 54 – 57 – 58 – 59 – 67 – 70 – 71 – 74 – 88 – 90

Il numero Oro è 88, il Doppio Oro è 88, 58