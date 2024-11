video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 14 novembre 2024: numeri vincenti e quote Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 14 novembre 2024 in diretta con numeri vincenti, oro, doppio oro e extra al 10eLotto e le vincite di stasera su Fanpage.it. Dalle 20:00 scopri chi indovina la sestina vincente al SuperEnalotto, per un jackpot di 30,9 milioni di euro. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazione Lotto oggi e numeri vincenti del SuperEnalotto di giovedì 14 novembre 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Segui le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto serale di giovedì 14 novembre 2024 in diretta: i numeri vincenti, ritardatari e frequenti su questa pagina aggiornati in tempo reale a partire dalle ore 20. Il jackpot al SuperEnalotto sale a quota 30,9 milioni di euro per la sestina vincente.

Ancora nessun 6 o 5+1 nei risultati dell'ultima estrazione del SuperEnalotto e il montepremi continua a crescere: questa sera vale 30,9 milioni di euro per la sestina vincente. La dea bendata non ha ancora baciato un fortunato giocatore, dopo l'ultima vincita milionaria a Riva del Garda. Si estrae dalle 20:00 iniziando dai numeri vincenti del Lotto e 10eLotto serale, la combinazione fortunata del SuperEnalotto a seguire e infine i simboli del Simbolotto.

Estrazione SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti di giovedì 14 novembre 2024

Ecco la combinazione dei 6 numeri vincenti al SuperEnalotto di giovedì 14 novembre 2024:

Combinazione vincente SuperEnalotto: 69 – 36 – 82 – 70 – 73 – 46

Numero Jolly: 26

Numero Superstar: 84

Jackpot: 30.900.000€

Lotto oggi, i numeri dell'estrazione di giovedì 14 novembre 2024

Ecco i numeri del Lotto estratti su tutte le ruote giovedì 14 novembre 2024:

Bari: 57 – 43 – 75 – 28 – 29

Cagliari: 2 – 80 – 16 – 50 – 70

Firenze: 31 – 63 – 59 – 27 – 82

Genova: 80 – 78 – 33 – 66 – 1

Milano: 19 – 28 – 76 – 3 – 40

Napoli: 89 – 79 – 61 – 68 – 15

Palermo: 21 – 37 – 49 – 73 – 18

Roma: 53 – 45 – 89 – 85 – 46

Torino: 23 – 15 – 36 – 1 – 63

Venezia: 18 – 3 – 23 – 14 – 83

Nazionale: 22 – 38 – 3 – 24 – 43

La combinazione vincente del 10eLotto serale

La combinazione vincente del 10eLotto serale con numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 14 novembre 2024: 2 – 3 – 15 – 18 – 19 – 21 – 23 – 28 – 31 – 37 – 43 – 45 – 53 – 57 – 63 – 75 – 78 – 79 – 80 – 89

Il numero oro: 57

Il numero Doppio oro: 57, 43

Numeri extra: 1, 14, 16, 27, 33, 36, 49, 50, 59, 61, 66, 68, 73, 76, 85

Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione

Di seguito verranno pubblicate vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, giovedì 14 novembre 2024, con i risultati dell'ultima estrazione sul sito di Sisal:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Altri contenuti utili: