Le estrazioni del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 15 dicembre 2020, in diretta su Fanpage.it come di consueto dopo le ore 20 di questa sera. 76,8 milioni di euro il jackpot del Superenalotto per l'estrazione di oggi, in attesa di un fortunato vincitore. Anche oggi le estrazioni del Lotto, 10eLotto e Simbolotto arriveranno in ritardo rispetto al solito orario, ma tutti i numeri vincenti saranno estratti entro le 21.40: aggiorna questa pagina per seguire le estrazioni in diretta. Sale a 78,4 milioni di euro il jackpot del SuperEnalotto: nessun giocatore ha centrato il "6" nè il "5+1".

Estrazione del Lotto di martedì 15 dicembre 2020

In corso l'estrazione in diretta del Lotto di oggi, che si concluderà entro le 21.40 di martedì 15 dicembre. Con l'arrivo delle festività natalizie, cambia il calendario delle estrazioni del Lotto. Durante l'ultimo concorso è stato estratto il numero 2 sulla ruota di Cagliari, che mancava da oltre 120 estrazioni. Verifica della schedina, Lotto online e simboli vincenti del Simbolotto disponibili su Lottomatica.

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 16 – 89 – 13 – 35 – 60

Cagliari: 26 – 61 – 50 – 17 – 83

Firenze: 17 – 88 – 54 – 41 – 6

Genova: 25 – 35 – 11 – 1 – 70

Milano: 87 – 76 – 55 – 18 – 9

Napoli: 70 – 15 – 58 – 62 – 31

Palermo: 84 – 25 – 89 – 62 – 31

Roma: 85 – 7 – 31 – 78 – 16

Torino: 16 – 86 – 48 – 75 – 43

Venezia: 87 – 45 – 44 – 61 – 65

Nazionale: 65 – 41 – 34 – 90 – 8

SuperEnalotto, estrazione di oggi 15 dicembre

Combinazione vincente SuperEnalotto: 47 – 51 – 85 – 16 – 80 – 10

Numero Jolly: 4

Numero Superstar: 23

Jackpot: 76.800.000€

Il montepremi del Superenalotto cresce di estrazione in estrazione: 76,8 milioni di euro il jackpot per il concorso di oggi, tra i più alti in Europa e nel mondo, in palio per chi indovina tutti e 6 i numeri della sestina vincente. Quote del SuperEnalotto e vincite del concorso n.132 su Sisal e su superenalotto.com.

10eLotto, i numeri vincenti dell'estrazione di oggi

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 7 – 13 – 15 – 16 – 17 – 25 – 26 – 35 – 45 – 50 – 54 – 61 – 70 – 76 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89

Il numero Oro è 16, il Doppio Oro è 16, 89

Quote del SuperEnalotto per il concorso n.132

Nessun giocatore ha indovinato la sestina vincente nè ha centrato il "5+1", 8 giocatori hanno centrato 5 numeri della sestina fortunata portando a casa un premio di 22.558,72 euro. Sono 547 coloro che hanno indovinato 4 numeri vincenti per un premio di 335,01 euro. Ben 21.303 hanno centrato 3 dei 6 numeri fortunati, per una vincita di 25,94 euro. Infine, il premio da 5 euro va a 339.037 giocatori che hanno indovinato 2 cifre della sestina.