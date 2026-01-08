Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi giovedì 8 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto oggi giovedì 8 gennaio 2026: le estrazioni partono alle ore 20:00 in tempo reale su Fanpage.it. I numeri vincenti estratti in diretta aggiornando questa pagina: scopri chi vince il jackpot da 102 milioni di euro in palio questa sera per la sestina fortunata. I giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto hanno subito delle modifiche in occasione delle festività natalizie: in diretta oggi i numeri del Lotto su tutte le ruote e i numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto con i simboli del Simbolotto.
Estrazione Lotto giovedì 8 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote
L'estrazione del Lotto di oggi, giovedì 8 gennaio 2026 parte alle ore 20:00: in diretta i numeri vincenti su tutte le ruote, compresa la Nazionale. Il gioco del Lotto è gestito dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, che comunicherà i numeri e le vincite di questa sera per la verifica della schedina. Estratti questa sera anche i numeri oro del Lotto, che corrispondono ai quinti numeri su ogni ruota.
Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto. Segui le estrazioni anche sul canale Youtube ufficiale.
SuperEnalotto oggi, i numeri vincenti dell'estrazione di giovedì 8 gennaio 2026
L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, giovedì 8 gennaio 2026: il jackpot sale ancora e per questa sera si attesta alla somma di 102 milioni di euro per chi indovina i 6 numeri fortunati. Sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite con tutti i numeri di questa sera, insieme ai numeri Jolly e Superstar e i premi Winbox.
Estrazioni 10eLotto serale: i numeri oro, doppio oro e extra di giovedì 8 gennaio
Le estrazioni del 10eLotto serale di giovedì 8 gennaio con i numeri oro, doppio oro e extra partono alle 20:00 di questa sera:
I simboli del Simbolotto di oggi
Di seguito verranno comunicati tutti i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:
Vincite e quote SuperEnalotto oggi, i risultati dell'ultima estrazione
Vincite e quote del SuperEnalotto per l'estrazione di giovedì 8 gennaio 2026 con i risultati pubblicati da Sisal:
Ritardatari del Lotto: i numeri aggiornati su tutte le ruote
Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione
- 20 – Bari: non viene estratto da 116 concorsi
- 19 – Cagliari: manca da 98 estrazioni
- 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 147 volte consecutive
- 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 77 concorsi
- 73 – Milano: non pervenuto da 79 estrazioni
- 3 – Napoli: manca da 64 estrazioni
- 36 – Palermo: non è stato estratto per 71 concorsi
- 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 72 volte consecutive
- 89 – Torino: assente da 98 estrazioni
- 83 – Venezia: non è stato estratto per 68 volte consecutive
- 59 – Nazionale: manca da 136 concorsi