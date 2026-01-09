Attualità
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto venerdì 9 gennaio 2026 in diretta: numeri vincenti e quote

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, venerdì 9 gennaio 2026: le estrazioni in diretta dalle ore 20:00 su Fanpage.it con i numeri oro, le vincite e le quote di questa sera. Caccia al jackpot del SuperEnalotto, che stasera vale 102,9 milioni di euro.
A cura di Redazione
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 9 gennaio 2026
Le estrazioni di Lotto, Superenalotto, 10eLotto serale di venerdì 9 gennaio 2026
Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto

I numeri vincenti dei giochi del Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto: le estrazioni di venerdì 9 gennaio 2026 in diretta su Fanpage.it a partire dalle ore 20:00. Ricordiamo che l’estrazione del Superenalotto di oggi è il posticipo dell’estrazione dell’8 gennaio (concorso n.5) . Per le estrazioni vincenti aggiorna questa pagina, i dati si aggiornano in tempo reale: il jackpot del SuperEnalotto sale a quota 102,9 milioni di euro. Grande attesa per il montepremi milionario dopo l'ultima vincita registrata a Desenzano del Garda lo scorso maggio.

Estrazione Lotto venerdì 9 gennaio 2026, i numeri vincenti su tutte le ruote

Le estrazioni del Lotto di venerdì 9 gennaio 2026 partono alle ore 20:00 con tutti i numeri sulle 11 ruote del gioco del Lotto, tra cui anche la ruota Nazionale. Sul sito ufficiale di Lottomatica, che gestisce la lotteria per conto dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, saranno comunicati in tempo reale i risultati delle estrazioni di stasera. Si ricorda che si può giocare fino alle ore 19:30 del giorno dell'estrazione stessa: martedì, giovedì, venerdì e sabato ci sono nuove estrazioni.

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto giovedì 8 gennaio 2026: numeri vincenti e quote. Vinti tre 5 da 64mila euro

SuperEnalotto, i numeri vincenti dell'estrazione di venerdì 9 gennaio 2026

I numeri vincenti del SuperEnalotto di oggi, venerdì 9 gennaio 2026: le estrazioni iniziano a partire dalle ore 20:00, attenzione anche ai numeri Jolly e Superstar che saranno comunicati questa sera. La quota per la sestina vincente è di 102,9 milioni di euro: sul sito ufficiale del SuperEnalotto la verifica delle vincite e dei premi Winbox.

Estrazioni 10eLotto serale di venerdì 9 gennaio 2026: numeri oro, doppio oro e extra

L'estrazione dei numeri oro, doppio oro e extra del 10eLotto serale di venerdì 9 gennaio 2026, in diretta dalle 20:

I simboli del Simbolotto di venerdì 9 gennaio

Di seguito verranno pubblicati i simboli del Simbolotto di oggi, associati all'estrazione del Lotto:

Vincite e quote SuperEnalotto, i risultati dell'ultima estrazione

Vincite e quote del SuperEnalotto di oggi, venerdì 9 gennaio 2026, i risultati dell'ultima estrazione pubblicati sul sito ufficiale di Sisal:

  • Punti 6:
  • Punti 5+1:
  • Punti 5:
  • Punti 4:
  • Punti 3:
  • Punti 2:

Ritardatari del Lotto: i numeri su tutte le ruote in aggiornamento

Di seguito i numeri del Lotto più ritardatari, aggiornati all’ultima estrazione

  • 20 – Bari: non viene estratto da 115 concorsi
  • 19 – Cagliari: manca da 97 estrazioni
  • 42 – Firenze: il numero non è stato estratto per 146 volte consecutive
  • 34 – Genova: non risulta tra i numeri fortunati da 76 concorsi
  • 73 – Milano: non pervenuto da 78 estrazioni
  • 3 – Napoli: manca da 63 estrazioni
  • 36 – Palermo: non è stato estratto per 70 concorsi
  • 26 – Roma: non è stato sorteggiato per 71 volte consecutive
  • 89 – Torino: assente da 97 estrazioni
  • 83 – Venezia: non è stato estratto per 67 volte consecutive
  • 59 – Nazionale: manca da 135 concorsi

