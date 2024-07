video suggerito

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 luglio 2024: numeri vincenti di oggi e quote Tutti i numeri vincenti delle ultime estrazioni di Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 luglio 2024. Nessun “6” ma un “5+1” da 537mila euro a Napoli e un “5 stella” da 1, 4 milioni a Udine. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Redazione

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Estrazioni Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di martedì 2 luglio 2024

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Lotto e Superenalotto ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Lotto, SuperEnalotto e 10eLotto di oggi, martedì 2 luglio 2024: le estrazioni in tempo reale su Fanpage.it dalle 20.00 con quote e numeri vincenti. Aggiorna questa pagina per scoprire in diretta le vincite dei concorsi di questa sera, con numeri ritardatari e frequenti del SuperEnalotto. Questa sera centrato un "5+1" da 537mila euro a Napoli e un "5 stella" da 1, 4 milioni a Udine.

Nessun "6" o 5+1″ nell'ultima estrazione del SuperEnalotto. L'ordine di estrazione per i concorsi di questa sera in diretta dalle 20.00 partirà con i numeri del Lotto e del 10eLotto serale, seguiti dai numeri vincenti del SuperEnalotto e dai simboli del Simbolotto di oggi. Al termine dei concorsi, Sisal e Lottomatica si occuperanno di comunicare vincite e quote.

Numeri vincenti del Lotto nell'estrazione di martedì 2 luglio 2024

Ecco i numeri del Lotto estratti oggi su tutte le ruote:

Bari: 34 – 27 – 73 – 89 – 44

Cagliari: 14 – 48 – 57 – 47 – 80

Firenze: 81 – 37 – 67 – 83 – 64

Genova: 7 – 15 – 19 – 32 – 39

Milano: 90 – 63 – 26 – 64 – 70

Napoli: 16 – 65 – 85 – 45 – 21

Palermo: 12 – 3 – 56 – 43 – 62

Roma: 81 – 29 – 5 – 43 – 27

Torino: 40 – 49 – 17 – 2 – 22

Venezia: 27 – 62 – 33 – 3 – 40

Nazionale: 29 – 44 – 17 – 21 – 18

Attenzione: i numeri vincenti del Lotto vanno sempre verificati sul sito ufficiale del Gioco del Lotto.

L'estrazione del Lotto di oggi, martedì 2 luglio 2024, è il primo appuntamento della settimana con la Lotteria d'Italia. Dalle ore 20.00 su Fanpage.it tutti i numeri vincenti delle ruote del Lotto, compresa la nazionale, e i numeri ritardatari aggiornati. Per la verifica della schedina, sarà l'ADM a condividere i risultati dell'estrazione di questa sera sul sito ufficiale di Lottomatica.

Estrazione SuperEnalotto di martedì 2 luglio 2024, i risultati

Combinazione vincente SuperEnalotto: 4 – 79 – 89 – 7 – 39 – 71

Numero Jolly: 1

Numero Superstar: 11

Jackpot: 42.900.000€

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, martedì 2 luglio 2024, vede in palio un jackpot da 42,9 milioni di euro. Nessun "6" o "5+1" nell'ultimo concorso dello scorso sabato; sei fortunati, però, hanno indovinato il "5", per una vincita totale di circa 31mila euro. Vincite e premi Winbox di oggi saranno disponibili sul sito ufficiale del SuperEnalotto.

La combinazione del 10eLotto serale

I numeri del 10eLotto per l'estrazione serale sono: 3 – 7 – 12 – 14 – 15 – 16 – 27 – 29 – 34 – 37 – 40 – 48 – 49 – 57 – 62 – 63 – 65 – 73 – 81 – 90

Il numero Oro è 34, il Doppio Oro è 34, 27

Numeri extra: 5-17-19-26-32-33-43-45-47-56-64-67-83-85-89

Vincite e quote SuperEnalotto di martedì 2 luglio 2024

Al termine dei concorsi, sulla piattaforma ufficiale di Sisal è possibile consultare vincite e quote del SuperEnalotto di oggi.

Punti 6: nessuno

Punti 5+1: 1 da € 537.659,62

Punti 5: 3 da € 57.901,81

Punti 4: 608 da € 290,41

Punti 3: 24.168 da € 22,02

Punti 2: 363.421 da € 5,00