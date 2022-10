Estrazioni SuperEnalotto oggi lunedì 31 ottobre 2022, numeri vincenti e quote Estrazioni SuperEnalotto oggi, lunedì 31 ottobre 2022: i numeri vincenti e le quote su Fanpage.it dalle 20:00. Le estrazioni sono anticipate a stasera in occasione della festività di Ognissanti, il concorso del Lotto è in programma mercoledì 2 novembre.

Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 31 ottobre 2022 in diretta su Fanpage.it

SuperEnalotto, le estrazioni di oggi lunedì 31 ottobre 2022 in diretta su Fanpage.it: dalle 20:00 su questa pagina i numeri vincenti e le quote. L'appuntamento con il concorso 131/22, in programma da calendario domani 1 novembre, è stato anticipato in occasione della festività di Ognissanti. Posticipate, invece, le estrazioni di Lotto e 10elotto a mercoledì 2 novembre, come comunicato sul sito di Lottomatica.

Questa sera il jackpot milionario al SuperEnalotto vale 298,5 milioni di euro: la sestina vincente manca da oltre un anno e il montepremi sfiora quota record di 300 milioni di euro. Le estrazioni del Lotto sono posticipate a mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 20:00.

Al termine delle operazioni, Sisal pubblicherà quote e vincite delle estrazioni del SuperEnalotto di oggi.

Estrazione SuperEnalotto oggi lunedì 31 ottobre 2022, i numeri vincenti

L'estrazione del SuperEnalotto di oggi, lunedì 31 ottobre 2022, mette in palio un jackpot record da 298,5 milioni di euro. Il concorso 131/22 è anticipato a stasera in occasione della festività di Ognissanti. Nell'ultimo concorso dello scorso sabato nessun "6" o "5+1": per verificare le vincite e i premi Winbox di oggi è possibile consultare il sito ufficiale del SuperEnalotto.

Vincite e quote del SuperEnalotto oggi, i risultati di lunedì 31 ottobre 2022

Vincite e quote del SuperEnalotto oggi, lunedì 31 ottobre 2022, pubblicate da Sisal sul sito ufficiale:

Punti 6:

Punti 5+1:

Punti 5:

Punti 4:

Punti 3:

Punti 2:

Estrazioni Lotto e 10eLotto rinviate, quando si recuperano

Questa sera le estrazioni del Lotto e della combinazione vincente del 10eLotto serale non si terranno. Il concorso 131/22 del Lotto, insieme al 10eLotto, saranno recuperati mercoledì 2 novembre alle ore 20:00: in diretta su questa pagina i numeri vincenti. Il calendario delle estrazioni per questa settimana subirà, dunque, delle modifiche: oggi, lunedì 31 ottobre, si anticipano le estrazioni del SuperEnalotto, l'appuntamento con i numeri sulle ruote del Lotto è previsto per mercoledì 2 novembre, insieme al 10eLotto serale.

Le estrazioni previste per giovedì 3 ottobre e sabato 5 ottobre si svolgeranno regolarmente.