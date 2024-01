Ester Palmieri uccisa con un coltello da caccia dall’ex compagno: l’aggressione alle spalle in 15 minuti Sarebbe stata uccisa con una coltellata alla gola Ester Palmieri, la 37enne morta in Valfloriana nella giornata di ieri 11 gennaio. La donna è stata uccisa dall’ex compagno Igor Moser con un’aggressione alle spalle in 15 minuti. L’uomo si è poi tolto la vita impiccandosi a una trave. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Igor Moser, 45 anni, avrebbe raggiunto l'abitazione che condivideva con la ex compagna dalla quale si stava separando e poi l'ha aggredita alle spalle, uccidendola con un fendente alla gola. Prima di uccidere Ester Palmieri, l'ha ferita diverse volte con un coltello, prendendola alle spalle e colpendola con la lama. La 37enne, madre di 3 figli, è stata colta di sorpresa mentre era distratta, forse fingendo un abbraccio. La donna è stata trovata distesa sul pavimento della cucina con ancora in mano gli occhiali da vista e un taglio al lato del collo.

Il colpo fatale sarebbe stato uno e quando la 37enne si è accasciata al suolo, per lei era già troppo tardi. Dopo aver ucciso Ester Palmieri, l'ex compagno Igor Moser si è recato in un fienile di sua proprietà e si è impiccato. Palmieri avrebbe compiuto 38 anni a maggio e da qualche mese aveva comunicato al marito di volersi separare. L'uomo si era da poco trasferito a Castello Molina di Fiemme durante il processo di separazione.

Conficcato nel legno, poco lontano dal suo corpo, ha lasciato un grosso coltello da caccia, forse quello utilizzato per uccidere la ex. Non sono stati trovati biglietti o lettere di addio. In Valfloriana tutti sapevano che Palmieri e Moser stavano affrontando una separazione difficile. Il 45enne era tornato a vivere vicino alla sorella. Non risultano denunce a carico del boscaiolo.

Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo era partito dalla sua nuova abitazione con un piano ben preciso: voleva uccidere la ex e poi togliersi la vita mentre i figli erano a scuola. Era entrato in casa della donna già verso le 9 del mattino. Un quarto d'ora dopo, si era allontanato dall'abitazione.

I carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Trento e i colleghi della compagnia di Cavalese hanno trovato un pezzo della stessa corda usata per impiccarsi nella macchina di Moser. Ci sono ancora tanti aspetti da chiarire: il 45enne non aveva accettato la fine della relazione, ma non aveva mai mostrato alla ex segni di contrarietà. I due stavano cercando di mantenere rapporti sereni anche per amore dei tre figli.

Come tutte le mattine, Palmieri aveva portato i figli a scuola e poi il cane a passeggio. Era tornata a casa poco prima di essere uccisa dall'ex compagno. Sono stati i familiari del 45enne a lanciare l'allarme, perché la sorella lo aspettava per pranzo. Lui però non si è mai presentato e la donna ha allertato i soccorsi. Uno zio è andato a prendere i figli della vittima a scuola e ora i bambini sono con lui.

La pm Maria Colpani ha aperto un’inchiesta per omicidio volontario e ha ordinato l’autopsia sul corpo della giovane madre per delineare il quadro investigativo e verificare la compatibilità della ferita con il coltello da caccia trovato conficcato nella trave.