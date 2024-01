Trentino, uccide la ex compagna mentre i figli sono a scuola e poi si toglie la vita Un uomo ha ucciso la ex compagna con la quale si stava separando, poi si è tolto la vita. Stando a quanto reso noto, i tre figli si trovavano a scuola. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Un uomo ha ucciso la ex compagna e poi si è tolto la vita in Valfloriana, Trentino. Il tutto è avvenuto nello specifico a Montalbiano, dove i due vivevano. I due, che avevano tre figli tra i 5 e i 9 anni, si stavano separando.

Al momento del delitto, i figli erano a scuola e sono poi stati accolti dallo zio che è andato a prenderli dopo aver ricevuto la notizia dell'omicidio suicidio. Il femminicidio è avvenuto nella mattinata di oggi, 11 gennaio, e chi ha visto la scena del delitto si è trovato davanti uno scenario particolarmente cruento. Igor Moser avrebbe infatti aggredito la ex compagna, Ester Palmieri, con un coltello, ferendola più volte prima di ucciderla.

In seguito, il killer si è recato in un fienile a Molina di Fiemme e si è tolto la vita impiccandosi. Sul luogo del delitto la scientifica che sta raccogliendo le prove per ricostruire la precisa dinamica. Secondo le prime informazioni, si tratterebbe di un uomo di 45 anni e una donna di 37.

Stando quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, il corpo senza vita della donna è stato trovato dai familiari nell'abitazione di Valfloriana. Ad allarmare i parenti è stato il fatto che il 45enne era atteso per pranzo, ma non si è mai presentato e così è scattato l'allarme.

Ester Palmieri, molto conosciuta in zona, aveva lanciato il suo centro olistico di benessere nel 2023. Il centro era situato nella frazione di Casatta ed era molto apprezzato sia dai residenti che dai turisti della Val di Fiemme e della Val di Cembra.