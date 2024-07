video suggerito

Bari, incidente sulla A14, van si ribalta mentre sorpassa: morta una donna, feriti i figli 7 e 13 anni Un grave incidente in mattinata sull'autostrada A14 ha causato la chiusura del tratto tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud. La vittima e i sette feriti sono tutti di nazionalità straniera.

A cura di Biagio Chiariello

Un morto e sette feriti, di cui due in gravi condizioni. È questo il drammatico bilancio dell'incidente occorso questa mattina sull’autostrada A14 tra Acquaviva delle Fonti e Bari Sud.

La vittima è una donna di cui non sono state rese note le generalità. Pare fosse a bordo di un van che per cause da chiarire si è ribaltato mentre percorreva la corsia di sorpasso in direzione verso Pescara. Tra i feriti ci sarebbero anche dei minorenni. Tutte le persone coinvolte sarebbero di nazionalità straniera.

I due più gravi, entrambi classificati con il ‘codice rosso', sono un 30enne, che è stato portato all'ospedale Miulli di Acquaviva, e una 17enne che si trova nel Di Venere di Bari. Sono stati invece condotti al Policlinico di Bari un uomo di 59 anni e tre ragazzi che dovrebbero essere i suoi figli. Si tratta di una 15enne, di un ragazzino di 13 anni e di una bimba di sette anni. La vittima sarebbe la loro mamma.

Sul posto sono intervenuti il personale dei Vigili del Fuoco, le squadre della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l’Italia. Gli inquirenti stanno portando avanti le indagini per determinare le cause e raccogliere informazioni dettagliate sui mezzi coinvolti.

Traffico inevitabilmente in tilt. È stata disposta la chiusura del tratto autostradale e chi "viaggia verso Pescara deve uscire ad Acquaviva delle Fonti e rientrare in autostrada a Bari sud dopo aver percorso la statale 16 Adriatica" ha fatto sapere Autostrade per l’Italia. Le auto sono rimaste incolonnate e ferme per ore. Il tratto è stato riaperto solo alle ore 19 circa.