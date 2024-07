video suggerito

Francia, rapisce e uccide una bimba di 6 anni, figlia della sua compagna: 42enne arrestato La notizia della scomparsa era stata diramata nella giornata di ieri, 12 luglio. Stamane l'arresto. Si pensa che l'uomo abbia rapito la bambina e poi l'abbia accoltellata a Saint Martin de l'If, nel dipartimento della Senna Marittima, in Normandia.

A cura di Biagio Chiariello

L'uomo arrestato

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche della bambina di sei anni scomparsa venerdì 12 luglio nel nord della Francia. "Il corpo senza vita di Celya – ha fatto sapere su X il ministero della Giustizia – è stato ritrovato" in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l'If, nel dipartimento della Senna Marittima in Normandia.

Il compagno 42enne della madre è stato arrestato: il sospetto è che sia stato lui ad ucciderla dopo averla rapita. L'uomo si trova attualmente in custodia di polizia, precisa la gendarmeria. "I gendarmi hanno trovato e arrestato intorno alle 6 del mattino il principale sospettato", compagno della madre della bambina, "vicino al luogo in cui è stata ritrovata la sua macchina, in un bosco a Saint-Martin-de-l'If", ha fatto sapere.

A lanciare l'allarme nel pomeriggio di ieri era stata proprio la mamma di Celya con una telefonata in cui spiegava di essere stata aggredita dal compagno, armato di coltello. L'uomo – che non era il padre della bambina – sarebbe poi rimasto in casa con la figlia, presumibilmente ferita. Quando gli agenti sono arrivati all'abitazione di Saint-Martin-de-l'If, una ventina di km a nord-ovest di Rouen, l'hanno trovata vuota.

Per le ricerche erano state attivate anche una squadra cinofila e un elicottero. Nel corso della notte è il corpo di Celya è stato rinvenuto, ma dell'uomo non c'era traccia. Stamattina, 13 luglio, è stata diramata la notizia dell'arresto. "Con decisione della Procura di Rouen, la segnalazione di rapimento è stata ritirata", ha dichiarato il dicastero sul suo account X senza aggiungere ulteriori dettagli

Una fonte vicina alle indagini ha specificato che l'uomo era noto anche ai giudici per problemi comportamentali.