Chi era Ester Palmieri, la 37enne uccisa a coltellate dall'ex compagno suicida Igor Moser Ester Palmieri, 37 anni, era mamma di 3 figli di età compresa tra i 5 e i 9 anni. La donna gestiva un centro olistico di benessere aperto in Valfloriana nel 2023 mentre l'ex compagno, Igor Moser, 45 anni, era boscaiolo. La donna è stata uccisa a coltellate dall'uomo con il quale stava affrontando una separazione. Il 45enne si è poi tolto la vita.

A cura di Gabriella Mazzeo

Sarebbe stata uccisa a coltellate dall'ex compagno dal quale si stava separando Ester Palmieri, 37 anni, assassinata oggi nella sua abitazione di Valfloriana, in Trentino. Secondo quanto riferito da fonti investigative a Fanpage.it, la donna sarebbe stata aggredita con più coltellate, forse inseguita e ferita con una lama prima di essere assassinata. Probabilmente, Igor Moser l'ha colpita alle spalle per poi inseguirla e infine ucciderla con un fendente finale. L'uomo avrebbe agito intorno alle 11 del mattino, mentre i tre figlioletti, tutti minorenni, si trovavano a scuola. Dopo il femminicidio, si è recato in un fienile a Castello di Fiemme e si è tolto la vita, impiccandosi a una trave.

Chi era Ester Palmieri, la 37enne uccisa dall'ex compagno Igor Moser

La donna era molto nota in zona e aveva lanciato nel 2023 il suo centro olistico di benessere nella frazione di Casatta. Ester Palmieri, 37 anni, era mamma di 3 figli di età compresa tra i 5 e i 9 anni. Al momento del delitto, i piccoli erano a scuola e la 37enne non si trovava nel suo centro olistico. Le dinamiche dei fatti sono ancora da delineare con certezza, ma sembra che Palmieri sia stata aggredita alle spalle dall'ex compagno Igor Moser.

La 37enne aveva deciso di separarsi dal 45enne e gli aveva comunicato da poco la sua scelta. I rapporti tra i due erano molto tesi proprio a causa della separazione, mai accettata da Moser.

Ester Palmieri, 37 anni, foto dai social

Chi era Igor Moser, il 45enne che ha ucciso la ex e poi si è tolto la vita

L'uomo di 45 anni lavorava invece come boscaiolo e proprio nel fienile di sua proprietà di Castello di Fiemme si è tolto la vita dopo aver ucciso a coltellate la ex Ester Palmieri. L'uomo si sarebbe impiccato dopo aver raggiunto il locale, mentre il corpo di Palmieri è stato trovato in casa dai familiari quando purtroppo era già troppo tardi.

Il 45enne non aveva accettato la decisione dell'ex compagna di interrompere la loro relazione e dopo alcune settimane di rapporti particolarmente tesi, avrebbe teso una trappola a Palmieri mentre i figli erano a scuola. L'avrebbe aggredita con un coltello alle spalle per poi raggiungere il fienile e impiccarsi.

A lanciare l'allarme su quanto accaduto sono stati alcuni parenti che aspettavano il 45enne a casa per pranzo. L'uomo non si è mai presentato e la 37enne non rispondeva al telefono, così è scattata la telefonata alle forze dell'ordine.

I figli dei due si trovavano invece in classe al momento del delitto. All'uscita da scuola hanno trovato lo zio che li ha portati a casa con lui per permettere alle forze dell'ordine di effettuare tutte le indagini del caso.

Igor Moser, foto dai social