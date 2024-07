video suggerito

Spoleto, uomo ucciso in strada a coltellate dopo una lite: fermato l'aggressore Un uomo è stato ucciso a coltellate a Spoleto dopo una lite in strada nella notte tra sabato e domenica 21 luglio. Il killer sarebbe già stato individuato e fermato dai carabinieri.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

Un uomo è stato ucciso nella serata di sabato in strada a Spoleto. La vittima, della quale non si conoscono al momento le generalità, è deceduta in ospedale dopo essere stata accoltellata in strada mentre il killer sarebbe stato bloccato poco dopo dai carabinieri e portato in caserma. La sua posizione è ora al vaglio dei militari.L'ipotesi più accreditata al momento è quella di una lite tra i due rivali.

Secondo le prime informazioni, in questo momento il presunto aggressore starebbe rispondendo alle domande della Procura. La vittima è un giovane 28enne, ucciso al culmine di una lite in strada poco lontano dall'ingresso di un'abitazione. Il 28enne avrebbe cercato di fuggire a piedi per chiedere aiuto per poi stramazzare al suolo. A dare l'allarme sono stati alcuni passanti che lo hanno soccorso.

In aggiornamento