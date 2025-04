video suggerito

Ragazzo di 16 anni ucciso a coltellate nel Siracusano: l'aggressione durante una lite fuori da un pub Un 16enne è morto dopo essere stato accoltellato nella sera di ieri 19 aprile al termine di una lite con un 21enne. Il presunto aggressore è stato portato in caserma ma non è in stato di fermo. Proseguono le indagini dei carabinieri.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di repertorio

Tragedia a Francofonte, nel Siracusano. Un 16enne è morto dopo essere stato accoltellato nella sera di ieri 19 aprile al termine di una lite con un 21enne. Tutto è successo nel cuore della movida, nella famosa via dei pub. La vittima è stata subito soccorsa ma purtroppo nulla è servito per salvare la vita al giovane. Sull'accaduto indagano i carabinieri.

Stando alle prime informazioni, la zona era piena di ragazzi quando tra vittima e aggressori sarebbe scoppiata una lite molto probabilmente per futili motivi. L'omicidio infatti non sarebbe legato alla criminalità organizzata, ma tutto è ancora da chiarire. Resta il fatto che purtroppo il 16enne è stato colpito più volte con un fendente, anche agli organi vitali. Quando i medici sono arrivati sul posto purtroppo la vittima aveva già perso molto sangue. Il 16enne è morto durante il trasporto in ambulanza verso l’ospedale.

Tra le ragioni della lite, gli inquirenti non escludono un abuso di alcolici che potrebbe aver alterato le condizioni psicofisiche di entrambi.

Sull'omicidio indagano i carabinieri del Nucleo investigativo del comando provinciale di Siracusa e di Augusta: fondamentali per tutte le verifiche del caso saranno i video dei sistemi di videosorveglianza della zona e il racconto dei testimoni che si trovavano nella stessa via. Al momento si sa che un giovane, forse il 21enne, è stato portato in caserma e la sua posizione è al vaglio dei militari. Resta da capire se è lui l'aggressore. Nessun ragazzo si trova ora in stato di fermo. La Procura ha disposto l'autopsia sul corpo della vittima per chiarire nel dettaglio le cause del decesso.