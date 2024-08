Esplosione in un trullo a Cisternino: grave una donna, si cerca un disperso tra le macerie

video suggerito

A cura di Annalisa Girardi

Un'esplosione, forse per una fuga di gas, si è verificata questa mattina in un trullo a Cisternino, in provincia di Brindisi. Una donna è rimasta ferita: non si sa molto delle sue condizioni, ma sarebbe grave ed è stata trasportata in ospedale in codice rosso. Un uomo risulta ancora disperso: è rimasto sotto le macerie e i vigili del fuoco stanno scavando per recuperarlo.

"Dalle 8:25 squadre dei vigili del fuoco di Brindisi stanno intervenendo a Cisternino per il crollo di un trullo dovuto a un'esplosione causata probabilmente da una fuga di gas. Soccorsa una donna ferita, in corso ricerche di un possibile disperso", hanno scritto i vigili del fuoco su X, pubblicando anche una foto del luogo dell'esplosione in cui si vede il trullo – tipica costruzione in pietra pugliese – distrutto dall'esplosione.

Oltre ai vigili del fuoco, è operativo il personale della protezione civile e dei carabinieri. Non sono ancora chiare le cause dell'esplosione, ma l'ipotesi più probabile è quella che si sia verificata una fuga di gas. Il trullo ha subito ingenti danni e alcune parti sono totalmente crollate.

Quello che sappiamo è che al momento dell'esplosione all'interno della costruzione si trovavano quattro persone, e che una donna è stata rinvenuta ferita e trasportata in ospedale in codice rosso, mentre un uomo sarebbe ancora sotto le macerie. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberarlo. Le altre due persone che si trovavano nel complesso di trulli erano distanti dal luogo dell'esplosione e sono rimasti illesi. La donna ferita avrebbe 53 anni, mentre l'uomo rimasto intrappolato – probabilmente il marito – ne avrebbe 55. I soccorritori avrebbero individuato il punto in cui si trova e continuano a scavare.

Notizia in aggiornamento.