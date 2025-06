video suggerito

Cerca di demolire un muro nel suo garage ma rimane schiacciato: morto un uomo nel Cagliaritano Un uomo di 75 anni è rimasto schiacciato nel suo garage di Sestu, cittadina a pochi chilometri da Cagliari, da una parete che stava cercando di demolire. È morto così Nicoló Salvatore Agostino Spingola. L'incidente nel quale è rimasto coinvolto risale alla tarda mattinata di oggi, domenica 22 giugno.

A cura di Eleonora Panseri

Immagine di repertorio.

Un uomo di 75 anni è rimasto schiacciato nel suo garage di Sestu, cittadina a pochi chilometri da Cagliari, da una parete che stava cercando di demolire.

È morto così, Nicoló Salvatore Agostino Spingola, titolare di una cartolibreria in via Monserrato. L'incidente nel quale è rimasto coinvolto risale alla tarda mattinata di oggi, domenica 22 giugno, è avvenuto poco dopo le 13.

Stando a quanto riportano i quotidiani locali, pare che il 75enne fosse impegnato in alcuni piccoli lavori di manutenzione all’interno della propria abitazione, situata in via Leopardi, quando una porzione del muro di inframezzo del garage, che si trova al piano terra della sua abitazione, ha improvvisamente ceduto sotto i colpi del piccone che stava utilizzando.

La vasta e pesante porzione di muro lo ha colpito con violenza schiacciandolo e causandogli gravi ferite in più parti del corpo. Il crollo non ha lasciato scampo all'uomo, che è purtroppo deceduto prima ancora che potessero arrivare i soccorritori, allertati prontamente dalla moglie.

Nonostante l'immediato intervento dell'ambulanza del 118, non c'è stato niente da fare per il 75enne. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri della compagnia di Sestu che hanno effettuato i rilievi e ascoltato il racconto della moglie del pensionato per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

È stata disposta poco dopo, come da prassi, la consegna del corpo ai familiari per il funerale. Tanti i messaggi di cordoglio per la moglie e i figli.

Spingola era originario di Bagheria, ma da tempo risiedeva nel comune dell’hinterland cagliaritano. Titolare della cartoleria di via Monserrato, era in pensione.