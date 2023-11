Esplosione in un appartamento a Carrara, palazzo in fiamme: quattro feriti, uno è grave Una forte esplosione si è verificata in un appartamento di Avenza, frazione di Carrara e, subito dopo lo scoppio, il palazzo ha preso fuoco. Quattro persone sono rimaste ferite nell’incidente. Un uomo ha riportato gravi ustioni a braccia, gambe e al volto, ed è stato ricoverato in codice rosso all’ospedale di Pisa. Altre tre donne sono state portate in codice giallo all’ospedale delle Apuane di Massa.

Esplosione in un appartamento di Avenza, frazione di Carrara. Subito dopo lo scoppio, il palazzo ha preso fuoco. L'incidente è avvenuto in un condominio di case popolari in via Europa 12, in un alloggio al terzo e quinto piano dell'edificio intorno alle 9.40 della mattina di sabato 18 novembre.

Sono rimaste ferite quattro persone: una di loro, secondo quanto si apprende, un uomo, è stata portata in codice rosso all'ospedale di Cisanello di Pisa con l'elicottero Pegaso. Ha riportato gravi ustioni a braccia, gambe e al volto. Le altre persone coinvolte sono tre donne: sono state ricoverate in codice giallo all'ospedale delle Apuane di Massa per intossicazioni per inalazioni da fumi.

La forte esplosione è stata chiaramente avvertita dalla gente della zona e immediate sono state le chiamate ai soccorsi: sono intervenuti il 118 di Carrara con l’automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco e i carabinieri.

Tra i residenti del palazzo e della strada ci sono stati attimi di panico e grande paura quando in tanti hanno visto il fumo uscire dalle finestre e hanno seguito le operazioni di soccorso. Secondo quanto si legge su Il Tirreno, una donna avrebbe anche minacciato di gettarsi dal quinto piano ma è stata prontamente salvata dai vigili del fuoco. I vigili del fuoco hanno operato con l’autoscala, arrivando velocemente alle persone ferite, come riporta La Nazione.

La strada è rimasta a lungo chiusa con i conseguenti problemi per il traffico e ripercussioni in tutta la zona.

