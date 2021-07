Un terribile boato, una esplosione è poi il crollo dell’abitazione su se stessa, è la terribile sequenza avvenuta nelle prime ore di oggi a Gimigliano, in provincia di Catanzaro, dove si è evitata una tragedia. In casa al momento dello scoppio infatti vi erano due persone che si sono salvate miracolosamente anche se una di loro ha riportato ferite gravi. Il drammatico episodio nella prima mattinata di oggi, sabato 3 luglio, in località Umbri del Comune di Gimigliano, nei pressi del Santuario. Secondo quanto ricostruito dai vigili del fuoco intervenuti sul posto, erano poco prima delle 7 del mattino quando un botto ha squassato l’abitazione, che si trova in un zona di campagna, facendola parzialmente crollare.

In casa vi erano due persone al momento del fatto, un uomo e una donna rimasti intrappolati tra le macerie del casolare crollato. A lanciare l’allarme son stati altri residenti della zona. Sul posto in poco tempo sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Catanzaro che sono riusciti a salvare entrambi. La donna fortunatamente ha riportato solo ferite lievi e non ha avuto bisogno di ricovero, anche se è rimasta comprensibilmente sotto shock per l’accaduto, mentre l’uomo è rimato ferito in maniera grave. Dopo essere stato estratto dalle macerie è stato affidato alle cure dei sanitari del 118 ed è stato trasporto d’urgenza in ospedale dove è ora ricoverato.

Sul posto, oltre a vigili del fuoco e operatori sanitari del 118, anche i carabinieri. Secondo una prima ricostruzione alla basse dell’esplosione ci sarebbe una fuga di gas. Si ipotizza il malfunzionamento di una bombola di gas Gpl per uso domestico usata nel casolare crollato. Ora i pompieri proseguono con la messa in sicurezza del luogo.