Escursionista disperso sulle Alpi Apuane: da 24 ore non si hanno più sue notizie Un escursionista di 65 anni è disperso sulle Alpi Apuane da 24 ore. Si sarebbe avventurato nel comprensorio delle cave di Torano, in provincia di Massa e Carrara. A dare l’allarme è stata la moglie. Le ricerche sono proseguite nella giornata di oggi, sabato 25 novembre, nonostante il maltempo.

C'è apprensione per la sorte di un escursionista disperso dal pomeriggio di venerdì 24 novembre sulle Alpi Apuane. Si tratta di un uomo 65 anni di cui si sono perse le tracce da 24 ore, dopo che si era avventurato nel comprensorio delle cave di Torano, in provincia di Massa e Carrara.

Il 65enne era uscito in mattinata per una passeggiata in montagna, ma non è rientrato presso la sua abitazione dove lo attendeva la moglie. Ad allertare gli uomini delle forze dell'ordine e i soccorritori è stata proprio la donna.

Sul posto sono subito accorsi vigili del fuoco e Cai. Il telefono dell’uomo squillava a vuoto e i soccorritori temono che l’uomo possa essere caduto. Il soccorso alpino toscano ha continuato le ricerche nonostante le condizioni meteo complicate e il forte vento.

Come si legge su La Nazione, nelle operazioni è stato coinvolto anche un elicottero dell'Aeronautica Militare che, grazie alla tecnologia Artemis, un sistema di ultima generazione che permette la geolocalizzazione a grande distanza, è riuscito a individuare le coordinate di provenienza del segnale inviato dal cellulare del disperso.

A partire da questa mattina, sabato 25 novembre, le ricerche sono proseguite con l'aiuto di squadre a terra coadiuvate dai sorvoli dell'elisoccorso regionale Pegaso 3 e dell'elicottero della Guardia di Finanza. Il mezzo ha incrociato diverse fonti di geolocalizzazione e ha permesso alla telecamera a infrarossi dell'elicottero (Flir – Forward Looking InfraRed) di puntare con precisione il punto rilevato.

L'equipaggio, che non è potuto intervenire direttamente a causa del maltempo e della zona piuttosto impervia, ha prontamente comunicato le coordinate al Cnsas, con cui la Forza Armata collabora con continuità, che ha continuato le ricerche con squadre di recupero a terra. Le ricerche al momento non hanno dato esito.