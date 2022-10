Escono per andare a scuola e scompaiono: si cercano i 15enni Gregorio e Cristian. “Diretti in Francia” Sono scomparsi da due giorni Gregorio Bucci e Cristian Sunica, due ragazzini di 15 anni residenti in provincia di Padova. Secondo chi indaga, i due potrebbero essere partiti verso la Francia per incontrare un conoscente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Gregorio Bucci e l’amico Cristian Sunica

Risulta scomparso da due giorni Gregorio Bucci, ragazzino di soli 15 anni residenti a Borgoricco, nei pressi di Padova. Secondo quanto reso noto dalla stampa locale, il ragazzino è uscito di casa per andare a scuola nella mattinata di ieri. Lo studente avrebbe dovuto raggiungere Padova per poi entrare nella sua classe dell'istituto tecnico Severi, ma qui non è mai arrivato.

I familiari credono che possa essersi allontanato con l'amico Cristian Sunica, residente a Camposampiero. Insieme al coetaneo potrebbe essere partito verso la Francia per andare a trovare un conoscente la cui identità resta sconosciuta.

Sulla vicenda le forze dell'ordine mantengono il massimo riserbo. I genitori del 15enne, nato il 5 marzo del 2007, al momento non hanno voluto rilasciare dichiarazioni sui fatti per non intralciare l'operato delle forze dell'ordine che stanno proseguendo con le ricerche. Gregorio Bucci dovrebbe avere con sé circa 300 euro e i documenti di identità. Non ha invece con sé il cellulare, lasciato a casa poco prima di andare a scuola.

Gregorio Bucci

Il 15enne non ha problemi di salute e ha sempre avuto un rapporto eccellente con i familiari. Cosa sia accaduto resta per ora un mistero: i carabinieri del Comando Provinciale approfondiranno i fatti nelle prossime ore anche attraverso ulteriori verifiche effettuate sul telefono del ragazzino.

Cristian Sunica

In un annuncio online i familiari del ragazzo hanno chiesto di fornire qualunque eventuale informazione alle forze dell'ordine. La madre e il padre del bambino hanno anche fornito i numeri di cellulare personali per una comunicazione diretta. Con lui si sarebbe allontanato anche l'amico Cristian Sunica.