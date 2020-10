“Esco a fare una corsa”, ma non torna più a casa: scomparso Giovanni Calabrese

Giovanni Calabrese, è scomparso martedì 6 ottobre a Castellinaldo (Cuneo), in Piemonte. Ai familiari aveva detto che sarebbe uscito per fare una corsa, ma non è più tornato. Sposato e padre di un figlio, quando è stato visto l’ultima volta indossava una tuta di colore azzurro e una giacca beige.