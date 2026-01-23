Attualità
Esce in pigiama e ciabatte in strada di notte, 40enne investito e ucciso fuori casa: tragedia a Lecce

L’investimento mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, mentre la vittima camminava a bordo carreggiata lungo la strada provinciale 363 in provincia di Lecce.
A cura di Antonio Palma
Tragedia in strada in Salento dove un uomo di 40 anni è stato investito e ucciso poco distanze dalla sua abitazione in agro di Cutrofiano, in provincia di Lecce. L’investimento mortale nella tarda serata di ieri, giovedì 22 gennaio, mentre la vittima camminava a bordo carreggiata lungo la strada provinciale 363. Erano già passate le 23.30 quando una vettura non si è accorta della sua presenza, anche complice la scarsa illuminazione del luogo, e lo ha investo in pieno.

L’uomo al volante della vettura, un 34enne della zona, si è subito fermato per prestare soccorso e allertare i servizi di emergenza. Sul posto è accorsa un’ambulanza del 118 ma per l’uomo sbalzato violentemente sull’asfalto non c’è stato nulla da fare. I soccorsi hanno potuto solo accertarne il decesso.

Sul luogo della tragedia accorsi anche i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile di Gallipoli che hanno effettuato i rilievi e avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente e i fatti. Secondo una prima ricostruzione, ancora da accertare, la vittima stava camminando a piedi lungo la carreggiata, indossando pigiama e ciabatte quando è stato travolto. Non è chiaro perché fosse uscito e non si esclude fosse in stato confusionale quando durante la notte è uscito dalla sua abitazione, che affaccia sulla provinciale, incamminandosi lungo la strada.

Le indagini però proseguono. Il conducente del veicolo, rinvenuto sotto shock, è stato sottoposto alle verifiche di rito per alcol e droghe mentre la salma è stata trasportata presso l’ospedale “Vito Fazzi” di Lecce dove, su indicazione del pubblico ministero di turno, verrà eseguita l’autopsia per chiarire ulteriormente le cause del decesso. Anche il veicolo coinvolto è stato sequestrato per essere sottoposto ad accertamenti tecnici.

