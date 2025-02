video suggerito

Esce di casa in auto e scompare, trovato morto dopo due giorni Antonio Milazzo: il suo corpo in una scarpata Il 53enne Antonio Milazzo è stato trovato morto dopo due giorni di ricerche. Il suo cadavere è stato rinvenuto in una scarpata in zona Ferraro: l'uomo si era allontanato da Villafranca Tirrena.

A cura di Gabriella Mazzeo

Antonio Milazzo

È stato trovato morto Antonio Milazzo, il 53enne del quale si erano perse le tracce due giorni fa a Villafranca Tirrena. Le ricerche dei carabinieri si erano concentrate nella zona collinare tra Villafranca e Messina. Il suo corpo è stato ritrovato in zona Ferraro: secondo quanto reso noto, il 53enne sarebbe precipitato pero oltre 150 metri in una scarpata con la sua autovettura. Sono ancora in corso le operazioni di recupero da parte delle forze dell'ordine.

Milazzo lavorava come assistente socio-sanitario e supportava i bambini con disabilità. Le indagini erano partite subito dopo la scomparsa, quando i familiari hanno riferito alle autorità che l'uomo era andato in auto ai Colli SanRizzo. Le ultime notizie risalgono alle ore 17 di due giorni fa e le ricerche si erano concentrate nella zona di Dinnamare, Villafranca e Castanea.

Per supportare le ricerche era stata resa pubblica anche la targa dell'auto, una Land Rover verde scuro. Secondo quanto riportano i media locali, l'ipotesi più accreditata al momento è quella di un incidente in auto, ma le indagini da parte dei Carabinieri di Villafranca Tirrena sono ancora in corso.

Anche in caso di sinistro stradale, infatti, dovranno essere appurate le dinamiche. L'uomo potrebbe infatti essere caduto nella scarpata in seguito a un attimo di distrazione, per un malore o dopo aver perso il controllo del veicolo sul quale viaggiava. Le forze dell'ordine non hanno escluso per ora alcuna ipotesi.

La salma, recuperata dai vigili del fuoco, sarà trasferita al Policlinico di Messina per la probabile autopsia. Chi lo conosceva, descrive Antonio Milazzo come una persona buona e mite, sempre disponibile per aiutare gli altri. L'intera comunità di Villafranca Tirrena si è stretta nel dolore attorno ai familiari del 53enne mentre si indaga per ricostruire i fatti.