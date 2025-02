video suggerito

Esce di casa e scompare, trovato morto in un campo: la Procura di Firenze indaga per omicidio colposo Si è allontanato da casa ed è scomparso per due giorni. Oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di 93 anni è stato trovato morto in un campo a Fiorenzuola. La Procura di Firenze ha aperto un fascicolo, al momento ancora senza indagati, per omicidio colposo. Disposta l’autopsia. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

88 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Si è allontanato da casa ed è scomparso per due giorni. Oggi, mercoledì 26 febbraio, un uomo di 93 anni è stato trovato morto in un campo a Fiorenzuola, in provincia di Firenze.

A scoprire il cadavere dell'anziano e a lanciare l'allarme è stato un Carabiniere, che ha richiesto l'intervento dei colleghi sul posto. Sulla base dei primi accertamenti eseguiti sul corpo del 93enne, il decesso potrebbe essere stato causato da ipotermia.

Ma maggiori dettagli dovrebbero emergere nei prossimi giorni, quando verrà eseguita l'autopsia. Stando a quanto si apprende, la Procura di Firenze ha aperto un fascicolo d'indagine, al momento ancora senza indagati, per omicidio colposo e disposto tutti gli accertamenti del caso.

Secondo quanto emerso da prime indagini, svolte nelle ore successive al ritrovamento, il 93enne era affetto da decadimento cognitivo ma sembra che, nonostante le sue condizioni, vivesse da solo nella sua abitazione.

Un paio di giorni fa l'anziano si sarebbe allontanato dalla sua casa, come è stato ricostruito dagli investigatori. Sembra che fosse già accaduto altre volte in passato ed era stato ritrovato sano e salvo.

Ma in questa occasione il 93enne non è rientrato e oggi, purtroppo, è avvenuto il tragico ritrovamento. Non è chiaro se qualcuno si sia accorto dell'assenza del pensionato e abbia fatto scattare le ricerche.

La Procura di Firenze, come già anticipato, ha aperto un'inchiesta e il magistrato di turno ha disposto accertamenti per approfondire la vicenda.

Gli inquirenti infatti vogliono cercare di ricostruire la dinamica dell'allontanamento e l'esatta causa del decesso. Sarà necessario anche chiarire se ci fossero persone incaricate di occuparsi dell'uomo. E se il suo decesso potesse in qualche modo essere evitato.