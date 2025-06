Cagliari, 16enne trovato morto a Su Siccu: si indaga su una festa in spiaggia. Disposta l’autopsia

video suggerito

Un ragazzo di 16 anni, residente a Sestu, è stato trovato senza vita nelle acque del porticciolo turistico di Su Siccu, a Cagliari. Il corpo è stato notato da alcuni pescatori, che lo hanno visto galleggiare a circa dieci metri dalla riva, nei pressi della spiaggetta accanto al parcheggio Cuore, zona frequentata anche durante gli eventi sportivi.

Il giovane indossava le scarpe e un paio di pantaloncini, ma era a torso nudo. Il personale dei vigili del fuoco ha provveduto al recupero della salma, mentre i sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso. Il cadavere è stato trasferito all’obitorio dell’ospedale Brotzu, dove lunedì verrà eseguita l’autopsia.

Secondo una prima ispezione esterna, non sarebbero emersi segni evidenti di violenza. Gli inquirenti mantengono aperta ogni pista: si ipotizza un possibile malore durante un bagno, una caduta accidentale o l’eventualità che il corpo sia stato trascinato dalla corrente dopo essersi inabissato in un altro punto del porticciolo.

Gli investigatori stanno anche raccogliendo elementi relativi a una festa che si sarebbe tenuta nella notte proprio sulla spiaggetta adiacente. Non è ancora chiaro se il ragazzo fosse tra i partecipanti. La polizia ha avviato l’ascolto di amici e familiari per ricostruire le sue ultime ore. Tra gli interrogativi ancora aperti c’è anche quello su come sia potuta passare inosservata la sua scomparsa.

L’area del ritrovamento è un luogo appartato, nascosto dietro il molo, spesso frequentato da giovani nelle sere estive. Vi si accede da uno sterrato alle spalle del parcheggio Cuore, a breve distanza dalla passeggiata sul mare che conduce al Lazzaretto di Sant’Elia e dagli stadi cittadini, il vecchio Sant’Elia e l’attuale Unipol Domus.

La notizia ha sconvolto la comunità di Sestu. Tra i tanti messaggi di cordoglio, anche quello della sindaca Paola Secci: “Una triste e dolorosa notizia ci giunge inaspettata. Ciao caro dolce ragazzo che hai lasciato prematuramente la vita terrena. La nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe ad essa in preghiera con un forte abbraccio. Riposa in pace”.