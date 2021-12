Esce dall’ospedale e cammina sulla corsia di sorpasso in autostrada: salvato dalla polizia Un 40enne è uscito dall’ospedale San Giovanni Bosco di Torino ed è finito sulla corsia dell’autostrada. Dopo 2 chilometri è stato fermato dalla polizia stradale.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Si era allontanato dall'ospedale e, forse in stato confusionale, è finito a passeggiare sulla corsia di sorpasso dell'autostrada A4, rischiando di essere investito. Fortunatamente per lui è stato raggiunto dalle pattuglie della polizia stradale ed è stato messo in salvo, prima che mettesse a repentaglio anche l'incolumità di qualche automobilista di passaggio, oltre che la sua. La vicenda è accaduta nel Torinese.

L'uomo, un 40enne ricoverato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino, si è improvvisamente allontanato dalla struttura poco prima delle due di questa notte, raggiungendo l'autostrada A4 Torino-Trieste entrando con ogni probabilità da corso Giulio Cesare: qui l'uomo ha iniziato a camminare su quella che è la corsia di sorpasso in direzione di Milano. Almeno due i chilometri percorsi fino allo svincolo per Abbadia di Stura. Qui gli agenti della polizia stradale lo hanno raggiunto, dopo diverse segnalazioni di automobilisti che se lo sono praticamente ritrovati davanti, riuscendo ad evitare l'impatto ma rischiando di finire fuori strada. L'uomo non ha opposto resistenza: fermato, è stato affidato ai sanitari del 118 giunti sul posto. Sottoposto ad un tampone rapido (che ha dato esito negativo), dopo le formalità di rito è stato riaccompagnato all'ospedale San Giovanni Bosco di Torino dal quale si era allontanato poche ore prima. Non sono chiari i motivi del gesto del quarantenne, che solo per caso non ha causato tragiche fatalità: probabile che l'uomo, in cura presso il nosocomio torinese, potesse essere non del tutto lucido e dunque non si sia reso conto del suo gesto e delle sue possibili conseguenze.