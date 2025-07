“L’amore non ha bisogno di condizioni perfette”, la proposta di nozze di Lorenzo a Tommaso in ospedale Il gesto emozionante che Lorenzo Ricci ha voluto riservare al suo fidanzato Tommaso presentandosi con tanto di anello all’ospedale Careggi di Firenze per dichiarare il suo amore con una proposta di matrimonio in corsia. La scena immortalata anche in un video diventato virale sui social. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Antonio Palma

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

“L’amore non ha bisogno di condizioni perfette”, è racchiuso in questa frase il gesto emozionante che Lorenzo Ricci ha voluto riservare al suo fidanzato Tommaso presentandosi con tanto di anello in ospedale per dichiarare il suo amore con una proposta di matrimonio in corsia. La scena, immortalata anche in un video diventato poi virale sui social, ha avuto come scenario il reparto di cardiologia dell’ospedale Careggi di Firenze dove Tommaso era ricoverato per un malore improvviso.

Un gesto d’amore che ha emozionato tutti, a cominciare dal personale medico dell’ospedale fiorentino senza il quale nulla sarebbe stato possibile. Sono stati i sanitari infatti a preparare una stanza in cui i due fidanzati potessero vedersi e dichiararsi amore e soprattutto a mantenere il segreto per la dolce sorpresa. Nei giorni scorsi infatti Lorenzo ha racconto le sue intenzioni agli operatori sanitari che lo hanno assecondato portando nella stanza Tommaso, ignaro di tutto.

La scena in un ufficio dove Tommaso ha potuto prepararsi inginocchiandosi con l’anello in mano davanti a uno striscione con la scritta inequivocabile: “Mi vuoi sposare?”. Una scena che ha sorpreso ed emozionato Tommaso che non ha potuto fare altro che baciare il suo amore, in un abbraccio emozionante e con entrambi in lacrime. Il video di quel momento, condiviso su Instagram, è diventato virale commuovendo migliaia di persone.

La decisione di unire formalmente quel legame che li unisce è arrivata dopo un improvviso malore al ritorno da una vacanza insieme. “Siamo tornati da un viaggio bellissimo, e subito dopo è iniziato uno dei momenti più difficili” ha raccontato Lorenzo. Tommaso infatti è svenuto all’improvviso e dagli esami sono emerse “pause cardiache importanti". All'inizio sembrava che dovessero impiantargli un pacemaker poi si è optato per un intervento meno invasivo.

Una situazione di incertezza che lo ha spinto a fare il passo decisivo. “Un ricovero inaspettato, dieci giorni in cardiologia, tanta paura. Ma l’amore non ha bisogno di condizioni perfette, ho capito che era il momento. Gli ho chiesto di sposarmi. E sì, ho pianto anche io” ha spiegato Lorenzo. Eppure quella scena fino all’ultimo ha rischiato di non esserci per un inconveniente dall’orafo che ha smarrito l’anello.

“Vado a ritirare l’anello da un orafo fiorentino, lo sta lucidando… e il macchinario si rompe. L’anello schizza via e non si trova più. Penso: forse è un segno, forse non devo farlo. Ma alle 21:30 mi arriva un messaggio: ‘Trovato!’. Quel piccolo caos ha reso tutto ancora più reale, più nostro” ha rivelato Lorenzo a Gay.it.

Per i due la data dell’unione è stata fissata al prossimo anno ma Lorenzo e Tommaso hanno deciso di cogliere l’occasione per sostenere la campagna per il referendum sul matrimonio egualitario, lanciato dal comitato "Si Matrimonio Egualitario", invitando tutti a firmare il quesito referendario. "Viviamo in un Paese che ci riconosce solo come unione civile, ma non ci permette di sposarci come qualsiasi altra coppia innamorata. Il matrimonio è un diritto, non un privilegio. E oggi chiediamo a tutte e tutti di aiutarci a cambiare questa ingiustizia: firmate per il referendum sul matrimonio egualitario" hanno dichiarato i due fidanzati.