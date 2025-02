video suggerito

Erika Benini, morta a 36 anni nell'incidente a Ferrara: la sua auto è finita contro un bus carico di studenti È Erika Benini, 36enne originaria di Coccanile (Copparo), la vittima del terribile incidente verificatosi oggi nel Ferrarese: era alla guida della sua auto quando si è scontrata con una corriera piena di studenti. Il sindaco Pagnoni: "Perdiamo vita preziosa".

Erika Benini (Facebook).

Si chiamava Erika Benini, era originaria di Coccanile (Copparo) e aveva 36 anni la vittima del terribile incidente verificatosi oggi nel Ferrarese: era a bordo della sua auto quando intorno alle 13.30 si è scontrata contro un autobus pieno di studenti lungo la via Copparo. Stando ad una prima ricostruzione dei fatti, pare che la donna, alla guida della sua Toyota Yaris, abbia invaso la corsia di marcia del pullman che, a seguito del violento impatto, è finito fuori strada, ribaltandosi nel fosso.

La 36enne si era diplomata nel 2006 all'istituto alberghiero e aveva maturato una grande preparazione nel mondo della ristorazione.

Tra i tanti messaggi di cordoglio anche quello di Fabrizio Pagnoni, sindaco di Copparo, dove la vittima risiedeva. "In questa tremenda tragedia – ha detto il primo cittadino – la nostra comunità perde una vita: una vita preziosa che troppo prematuramente la strada ci porta via, cancellandone sogni e futuro. Oggi voglio esprimere le mie condoglianze ai suoi familiari". A lui ha fatto eco anche il sindaco di Ferrara, Alan Fabbri: "Esprimo a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima".

Nell'incidente sono rimaste ferite sette persone in modo lieve, tra cui una ragazza incinta, che era in auto con la vittima e che è stata trasportata al pronto soccorso di Cona. Tuttavia non risulta essere in pericolo di vita ed anche il suo bambino non correrebbe alcun pericolo. Gli altri sei feriti sono tutti passeggeri del bus che hanno riportato ferite lievi e contusioni. Anche loro sono stati trasportati all’ospedale Sant’Anna in codice bianco e verde.