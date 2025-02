Terribile schianto tra auto e pullman carico di studenti: automobilista morta e bus capovolto L’incidente stradale mortale oggi a Ferrara dove un’auto si è scontrata con un pullman di linea carico di studenti usciti da scuola. Nell’impatto morta l’automobilista, una donna 36 anni, mentre risultano feriti diversi passeggeri dell’autobus che si è capovolto su un fianco. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Antonio Palma

Terribile incidente stradale nel primo pomeriggio di oggi a Ferrara dove un'auto si è scontrata con un pullman di linea carico di studenti mentre i due mezzi percorrevano via Copparo, poco prima della rotatoria con via Raffanello, tra Boara e Corlo. Il terribile schianto è costato la vita all'automobilista, una donna 36 anni, mentre risultano feriti diversi passeggeri dell'autobus che si è capovolto su un fianco.

Il terribile impatto all'ora di pranzo, intorno alle 14 di oggi mercoledì 19 febbraio. Per motivi ancora tutti da chiarire, la vettura e l'autobus si sono scontrati finendo entrambi nelle cunette che costeggiano la carreggiata. Un impatto violento che ha distrutto la parte anteriore dell'utilitaria e non ha lasciato scampo alla donna al volante nonostante l'apertura dell'Airbag.

Nella carambola mortale la vettura ha finito la sua corsa contro un albero mentre il pullman è finito nel fosso e si è accasciato su un fianco. Per la donna inutili i successivi soccorsi medici da parte del personale del 118, accorso sul posto con vigili del fuoco e la polizia locale. Sul luogo dell'accaduto anche l’elicottero da Bologna ma ogni sforzo si è rivelato vano e la 36enne è stata dichiara morta poco dopo.

Soccorsi e trasportati in ospedale invece alcuni passeggeri dell'autobus, carico di studenti che tornavano da scuola, che hanno riportato contusioni e ferite lievi. Molti di loro hanno avuto bisogno di aiuto per uscire dal mezzo e alcuni sono finiti al pronto soccorso dell'ospedale Sant'Anna di Cona tra cui una donna incinta ma fortunatamente nessuno sarebbe in condizioni gravi.

La strada è stata chiusa per consentire ai mezzi di soccorso di agire in sicurezza e alle forze dell'ordine di poter effettuare i rilievi del caso. "Secondo una prima ricostruzione, sembra che l'autobus abbia sbandato per evitare la collisione con l'auto, finendo poi in un fosso e inclinandosi su un fianco. Diversi studenti hanno riportato contusioni e ferite lievi e sono stati trasportati all'ospedale per accertamenti. Tra i feriti, una ragazza del 1998, incinta, è stata anch'essa soccorsa, ma al momento si apprende che il bambino non sarebbe in pericolo di vita" ha spiegato il sindaco di Ferrara Alan Fabbri esprimendo "a nome di tutta la comunità le più sentite condoglianze alla famiglia e ai cari della vittima".