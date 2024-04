video suggerito

Ergastolo per i due amanti di Cerda: uccisero Carlo La Duca, marito di lei e migliore amico di lui Secondo i giudici, Luana Cammalleri e Pietro Ferrara sono gli amanti diabolici di Cerda che hanno ucciso Carlo La Duca, marito di lei e amico di lui, e poi distrutto il corpo.

A cura di Susanna Picone

I due imputati

Ergastolo. Questa la decisione della corte d'assise di Palermo, presieduta da Sergio Gulotta, per Luana Cammalleri e Pietro Ferrara, i due amanti di Cerda (Palermo) a processo con l’accusa di aver ucciso Carlo La Duca, marito della donna e migliore amico dell’uomo, e anche di averne poi fatto sparire il cadavere che non è mai stato trovato.

I due amanti – per entrambi l’accusa aveva chiesto il massimo della pena – erano presenti alla lettura del verdetto pronunciato oggi dopo quattro ore di camera di consiglio. I due erano in due gabbiotti diversi, separati da un vetro. Luana Cammalleri e Pietro Ferrara avrebbero avuto una relazione clandestina e avrebbero organizzato il piano per sbarazzarsi della vittima Carlo La Duca, sparita nel nulla il 31 gennaio del 2019 dal piccolo paese siciliano.

Carlo La Duca

Secondo la ricostruzione, l’uomo – che era uscito di casa al mattino per recarsi a Cinisi dalla nuova compagna – avrebbe trovato la morte quel giorno in un terreno di Pietro Ferrara a Ciaculli. Poi gli assassini avrebbero condotto l’auto della vittima a circa 12 chilometri di distanza dal luogo del fatto al fine di depistare le indagini. In che modo poi i due imputati si sarebbero disfatti del corpo resta un mistero.

I due amanti sono stati arrestati nel marzo 2022, dopo più di tre anni di scrupolose indagini. "Le acquisizioni investigative – si leggeva in una nota dell'arresto della coppia – hanno anche permesso di demolire gli alibi che i due avevano creato nel corso del tempo per tentare di allontanare da loro l’attenzione degli inquirenti". Nel corso del processo oggi arrivato a sentenza è stato descritto quello che sarebbe stato un rapporto “burrascoso” tra marito e moglie, che all’epoca della scomparsa di La Duca erano già separati.

I parenti della vittima e la nuova compagna erano costituiti parte civile con l’assistenza degli avvocati Chiara Arpaia, Fabio Trombetta, Giovanni Allegra e Salvatore Pirrone.