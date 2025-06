Liliana Resinovich, il marito conservava le foto con Sterpin: “Ha sempre detto di non sapere nulla di loro”

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Da destra: Claudio Sterpin e Liliana Resinovich.

Due cartelle di foto di Liliana Resinovich e del suo amico speciale Claudio Sterpin: questo sarebbe quanto trovato in almeno un hard disk dei cinque ora nelle mani della Procura. Il dispositivo informatico di proprietà del marito della donna, Sebastiano Visintin, è oggetto di accertamenti nell'ambito dell'inchiesta sulla morte della 63enne per la quale è ora indagato l'uomo.

Resinovich è scomparsa il 14 dicembre 2021 ed è stata trovata morta il 5 gennaio 2022 nel bosco dell'ex Opp di Trieste. L'iniziale ipotesi di suicidio si è poi trasformata in omicidio con la seconda perizia della Dr.ssa Cattaneo sul cadavere.

Durante gli accertamenti sugli hard disk di Visintin, sono state trovate due cartelle di foto denominate "Bella Vita" e "Modigliani" all'interno delle quali vi sarebbero degli scatti di Liliana con l'amico speciale Claudio Sterpin e alcune immagini che ritraggono l'uomo da solo. Le foto di coppia risalirebbero a circa 20 anni fa e sarebbero state scattate a una manifestazione sportiva organizzata dall'associazione presieduta proprio da Sterpin, che lunedì 23 giugno sarà ascoltato in incidente probatorio.

Liliana Resinovich

In un'altra foto conservata nella cartella "Modigliani", l'uomo è ritratto mentre si tuffa in mare durante il tradizionale tuffo di Capodanno a Barcola-Trieste. Materiale di questo tipo è stato archiviato in almeno 5 hard disk che, stando a quanto dichiara a Fanpage.it l'avvocato dell'86enne amico di vecchia data di Resinovich, dimostrerebbe che il marito Sebastiano era al corrente della frequentazione tra Sterpin e Liliana.

"Le cartelle di foto sono due – ha ricordato l'avvocato Giuseppe Squitieri -. Una è denominata ‘Bella vita', l'altra ‘Modigliani‘ ed entrambe conterrebbero immagini di Liliana con Claudio Sterpin. In una delle due cartelle, Sterpin è ritratto perfino da solo. Chiaramente si tratta di indiscrezioni perché non vi è ancora il deposito di quanto accertato in questi giorni. Lui aveva sempre dichiarato di non sapere niente della storia tra il mio assistito e Lilly, queste foto dimostrano il contrario".

Secondo Squitieri infatti, Visintin ha sempre detto di conoscere Sterpin solo di vista, ma le fotografie affidate a un amico pochi giorni dopo la morte di Resinovich dimostrerebbero il contrario. "Queste evidenze sono emerse durante gli accertamenti sui dispositivi informatici che sono ancora in corso. Con Sterpin ho parlato di queste ultime notizie e lui ovviamente non si è mostrato sorpreso.Parliamo di una supposizione al momento, ma il mio assistito ha sempre sostenuto che Sebastiano fosse assolutamente al corrente della sua relazione con Resinovich e i fatti ci stanno dando ragione".

Il 23 giugno Sterpin sarà ascoltato in sede di incidente probatorio sul giorno della scomparsa di Liliana, avvenuta il 14 dicembre di quasi quattro anni fa, e sul loro rapporto prima di quel giorno.