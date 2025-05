video suggerito

Liliana Resinovich, sequestrati altri coltelli al marito: li aveva regalati a un amico dopo l'omicidio Altre tre lame sarebbero state sequestrate dalla Procura nell'ambito delle indagini sulla morte di Liliana Resinovich. Si tratterebbe di tre coltelli regalati due anni fa da Sebastiano Visintin, marito della 63enne indagato per l'omicidio, a un amico toscano che ha portato tutto in Procura.

A cura di Gabriella Mazzeo

Liliana Resinovich e il marito Sebastiano Visintin.

Oltre a quelli sequestrati di recente in casa di Sebastiano Visintin, l'uomo indagato per la scomparsa e la morte della moglie Liliana Resinovich avvenuta nel 2021, la Procura avrebbe prelevato altri coltelli durante una seconda fase di indagini. Sono tre le lame all'attenzione delle autorità, secondo quanto scrive il quotidiano Il Piccolo, e si tratterebbe di coltelli regalati oltre due anni fa da Visintin a un suo conoscente in Toscana.

Quest'ultimo sarebbe un professionista che, una volta appresa la notizia del sequestro di un ingente numero di coltelli e forbici in casa di Sebastiano durante la perquisizione dello scorso 8 aprile, si è presentato in Procura per rendere noto di aver ricevuto in regalo due anni fa le altre tre lame. L'uomo è stato convocato negli uffici della Squadra Mobile e ha risposto ad alcune domande sul suo rapporto con il marito di Resinovich. Le autorità hanno poi tenuto i coltelli per ulteriori accertamenti.

Sul corpo della 63enne scomparsa il 14 dicembre 2021 e trovata morta il 5 gennaio 2022 non sono state rinvenute ferite da arma da taglio. Le analisi sui coltelli, secondo quanto si apprende in una prima fase dell'inchiesta, sarebbero legate al taglio del cordino dei due sacchi della spazzatura nei quali era avvolto il cadavere della donna.

Nel frattempo si attende anche la decisione sulla richiesta di incidente probatorio avanzata dai legali di Visintin in merito ai nuovi accertamenti peritali da svolgere sul corpo di Resinovich. Secondo la Procura di Trieste, la 63enne sarebbe stata uccisa dal marito e il documento è stato anticipato dal quotidiano Il Piccolo. La magistratura triestina ha ricostruito in modo dettagliato quella che ritiene essere la dinamica del delitto: secondo l'accusa, Lilly sarebbe stata aggredita nel parco dell'ex ospedale psichiatrico di via Weiss, a Trieste. Dopo averla colpita con percosse e graffi, il cadavere sarebbe stato abbandonato dal marito lì dove poi è stato trovato.

Su queste basi a giorni la gip Flavia Mangiante dovrà decidere sull'assunzione con incidente probatorio della testimonianza di Claudio Sterpin, l'amico di Liliana che più volte ha pubblicamente accusato il marito della 63enne di "sapere cosa le sia accaduto".