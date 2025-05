video suggerito

Morte Liliana Resinovich, Procura ordina nuove analisi: martedì conferirà incarichi a Cattaneo e altri esperti La pm titolare dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich conferirà l'incarico per accertamenti tecnici irripetibili a Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni. Si tratta di un supplemento alla consulenza del team dell'antropologa forense eseguita nei mesi scorsi, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sulle nuove analisi.

A cura di Eleonora Panseri

Liliana Resinovich

Martedì 20 maggio la pubblico ministero Ilaria Iozzi, titolare dell'inchiesta sulla morte di Liliana Resinovich, conferirà l'incarico per accertamenti tecnici irripetibili a cinque esperti, Cristina Cattaneo, Stefano Tambuzzi, Elena Pilli, Rosario Casamassima e Oscar Ghizzoni.

Lo riporta il quotidiano Il Piccolo specificando che si tratta di un supplemento alla consulenza del team dell'antropologa forense Cattaneo di natura medico legale, genetica e merceologica, eseguita nei mesi scorsi sul corpo della 63enne, scomparsa a Trieste nel dicembre 2021 e trovata morta il mese successivo.

Agli accertamenti, specifica il quotidiano, potranno partecipare i consulenti tecnici di parte: quelli nominati da Sebastiano Visintin, il marito della 63enne, indagato per l'omicidio della moglie; quelli dei familiari di Liliana, di Sergio Resinovich, della nipote Veronica e della cugina Silvia Radin.

Secondo quanto riporta ancora Il Piccolo, il sostituto procuratore non avrebbe indicato quali accertamenti dovranno essere esperiti. Oltre all'antropologa forense Cattaneo, dunque, ci sarà Elena Pilli, docente di Antropologia forense del dipartimento Biologia dell' Università di Firenze, esperta nell'applicazione e nello sviluppo di tecnologie del Dna.

Pilli ha lavorato, tra l'altro, nei casi di Yara Gambirasio, Serena Mollicone, Melania Rea ed Elisa Claps. Insieme a lei ci saranno anche Oscar Ghizzoni, un ufficiale in congedo del Reparto Investigazioni Scientifiche dei Carabinieri di Roma e Parma, laureato in chimica.

Anche Rosario Casamassima è un militare, un maresciallo, dei Ris di Roma. A quanto si apprende, anche lui, come Pilli, ha lavorato al caso di Serena Mollicone.

Alla luce della nuova perizia dell’antropologa Cattaneo eseguita sul corpo di Resinovich l’ipotesi del gesto volontario è stata archiviata e ha preso corpo quella dell'omicidio.

Il Piccolo spiega che non è stato chiamato in causa un radiologo forense, probabilmente perché la Procura di Trieste non intende approfondire in questa fase la questione della lesione alla vertebra, emersa nelle scorse settimane. Maggiori dettagli in merito alle analisi verranno chiariti martedì, quando saranno conferiti gli incarichi.