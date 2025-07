video suggerito

Francesca Deidda uccisa a martellate e nascosta in un borsone: ergastolo per il marito Igor Sollai Ergastolo e un anno di isolamento per Igor Sollai. È questa la sentenza della Corte d’Assise di Cagliari per il camionista 43enne che, dopo aver negato per mesi, aveva confessato l’omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni. La donna era stata uccisa a martellate nella loro casa di San Sperate il 10 maggio dello scorso anno e nascosta in un borsone. Sostieni il giornalismo libero di Fanpage.it Abbonati ora

A cura di Eleonora Panseri

365 CONDIVISIONI condividi chiudi

Francesca Deidda e Igor Sollai

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su L'omicidio di Francesca Deidda ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Ergastolo e un anno di isolamento per Igor Sollai. È questa la sentenza della Corte d'Assise di Cagliari per il camionista 43enne che, dopo aver negato per mesi, aveva confessato l'omicidio della moglie, Francesca Deidda, 42 anni. Nessuna dichiarazione spontanea da parte di Sollai.

La corte, presieduta da Lucia Perra, nelle scorse ore si era ritirata in camera di consiglio e poco fa ha emesso la sentenza. La 42enne era stata uccisa nella casa di San Sperate dove abitava con il coniuge il 10 maggio dello scorso anno.

Dopo averla colpita otto volte alla testa con un martello mentre lei era stesa sul divano di casa, poi messo in vendita su un sito di articoli usati, Sollai aveva nascosto il corpo in un borsone nero da palestra abbandonato lungo la statale.

I resti della donna furono trovati il 18 luglio, dopo diversi giorni di ricerca con unità cinofile. Per mesi Sollai aveva negato ogni responsabilità, per poi crollare in una lunga confessione notturna a novembre.

I giudici hanno accolto le richieste del pubblico ministero Marco Cocco che nelle scorse udienze del processo aveva parlato di un delitto efferato e sottolineato la gravità delle modalità con cui la donna era stata uccisa.

Mentre la difesa di Sollai, affidata agli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirarba, aveva chiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche, richiesta basata sulla condotta processuale dell'imputato, che ha collaborato con le autorità consegnando una documentazione dettagliata sui fatti. I legali avevano inoltre negato la premeditazione.

Le parti civili, con gli avvocati Gianfranco Piscitelli per il fratello della vittima, Andrea Deidda, Roberto Pusceddu per lo zio, Efisio Zuncheddu, Elisabetta Magrini e Pamela Piras per le zie materne, accogliendo in toto le tesi e le conclusioni del pm, avevano chiesto un risarcimento di 1,4 milioni di euro: 500mila euro per il fratello e 300mila euro per ogni zio.