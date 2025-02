Eleonora Guidi uccisa dal compagno con 24 coltellate, colpi anche a collo e petto: i risultati dell’autopsia

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Eleonora Guidi, la donna di 34 anni uccisa dal compagno, il 37enne Lorenzo I., nella loro casa di Rufina (provincia di Firenze), sarebbe stata colpita con 24 coltellate (e non 7, come stabilito in un primo momento).

È quanto emerso dall'autopsia eseguita oggi, lunedì 10 febbraio, sul corpo della vittima. La 34enne sarebbe inoltre stata raggiunta dai fendenti non solo sulla schiena, come già emerso, ma anche sul collo e sul petto. Dopo l'esecuzione dell'esame autoptico, la Procura ha disposto la restituzione della salma.

Il 37enne, che dopo aver ucciso la moglie si è gettato di testa dal balcone del secondo piano, è ancora ricoverato al Policlinico di Careggi. Le sue condizioni restano stabili ma ancora molto gravi. La prognosi è riservata e l’uomo si trova attualmente in coma farmacologico.

In casa al momento del femminicidio si trovava anche il figlio piccolo della coppia, di appena due anni, che ora è stato affidato alle cure della nonna materna.

La Procura ha aperto un fascicolo per omicidio volontario e nel registro degli indagati è stato iscritto il compagno della vittima. Intanto, secondo quanto riporta La Nazione, sono stati disposti una serie di altri accertamenti per capire il movente del femminicidio.

Tra questi ci sarà anche l'analisi dei due smartphone recuperati nell’appartamento. Dai dispositivi potrebbero emergere indizi utili: gli inquirenti sono infatti alla ricerca di elementi della vita privata della coppia che possano portare a capire il motivo che avrebbe spinto l'uomo a togliere la vita della compagna.

Per la serata di domani, martedì 11 febbraio, è stata organizzata una fiaccolata in ricordo della 34enne uccisa dal compagno e per mostrare vicinanza e sostegno alle famiglie coinvolte. Il giorno dei funerali sarà invece istituito il lutto cittadino. Lo ha stabilito il sindaco di Rufina, Daniele Venturi. La fiaccolata si terrà in piazza Umberto I.