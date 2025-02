video suggerito

Eleonora Guidi uccisa dal marito a Rufina: a prendersi cura del bimbo ora è la nonna materna Il bimbo di 2 anni di Eleonora Guidi, la donna di 35 anni uccisa dal compagno Lorenzo, nonché padre del piccolo, è stato affidato alla nonna materna. Naviga su sito e app senza pubblicità a 90€/anno. Abbonati ora

A cura di Giorgia Venturini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

"Mai ci saremmo potuti immaginare, siamo una famiglia distrutta". I parenti di Eleonora Guidi non riescono a capire come tutto sia stato possibile: nessuno aveva mai potuto anche solo pensare che Lorenzo, il giovane architetto di Rufina, paese della Valdisieve vicino a Firenze, potesse uccidere la compagna 35enne davanti al loro figlio di 2 anni. L'uomo ha poi tentato il suicidio lanciandosi dal balcone ed ora si trova ricoverato in gravi condizioni in ospedale.

Lorenzo I. viveva con la famiglia in una palazzina di proprietà dove aveva allestito anche uno studio e dove vivevano anche i suoi genitori. In paese lo conoscevano per essere una persona benestante, "ma che non mette in mostra i soldi, che non ostenta", ha precisato al Corriere della Sera il sindaco Daniele Venturi. Lei in molti la definiscono "bella, buona ed estroversa". In paese aveva giocato a pallavolo, era una ragioniera e da qualche mese aveva ripreso a lavorare in un’azienda di energie rinnovabili. La mattina portava il bimbo di due anni alla madre e lo riandava a riprendere nel pomeriggio. In apparenza era una coppia serena: "Non li abbiamo mai sentiti litigare, a differenza di certi vicini che invece strillano di continuo", affermano alcuni vicini di casa. E ancora: "Giovedì li ho visti fuori col bambino, erano mano nella mano. Cos’avrà portato lui a fare una cosa così mostruosa?".

Ed è proprio al piccolo che ora vanno tutte le preoccupazioni: a prendersene cura ora è la nonna materna. Lo ha portato via lei stessa da quella casa e lo ha portato dall'altra figlia. La speranza ora è che il bimbo non ricordi quello che è accaduto in quella casa. Intanto le indagini delle Procura di Firenze vanno avanti.