video suggerito

Cosa sappiamo sul femminicidio di Rufina e chi è l’uomo che ha ucciso la moglie e ha tentato il suicidio Architetto 37enne, i due hanno un figlio di quasi due anni. Dopo aver colpito la moglie alla schiena avrebbe tentato il suicidio gettandosi dalla finestra del secondo piano della loro casa a Rufina, Firenze. I vicini: “Non li abbiamo mai sentiti litigare” Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Eleonora Guidi, 34 anni, è la donna uccisa a coltellate all’alba di ieri, 8 febbraio, nella sua abitazione di Rufina, in via Cesare Pavese 7, nelle colline della Val di Sieve, poco fuori Firenze. A dare l’allarme sarebbero stati i vicini, dopo che il compagno della vittima, Lorenzo I., 36 anni, architetto, si è lanciato dal secondo piano della palazzina.

I soccorritori del 118, arrivati intorno alle 7, hanno subito avvisato i carabinieri, intervenuti con la sezione scientifica per effettuare i rilievi. L’uomo, ancora vivo, è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Careggi. Sul posto è giunta anche la pm di turno della procura di Firenze, Ornella Galeotti.

Così è morta Eleonora Guidi a Firenze

Dalle prime ricostruzioni, l’ipotesi principale è che l’uomo abbia accoltellato la compagna prima di tentare il suicidio. Il figlio della coppia, un bambino di meno di due anni, si trovava in casa al momento dell’omicidio ma risulterebbe illeso.

Resta ancora da chiarire se l’aggressione sia avvenuta durante una lite, se sia stata un gesto impulsivo o pianificato. Quel che è certo è che Eleonora è stata colpita con coltellate nei punti vitali. All’arrivo dei soccorsi e delle forze dell’ordine, la donna era già deceduta.

Le indagini in corso sono dirette dalla Procura di Firenze. Sul posto insieme ai carabinieri, è intervenuta la pm Ornella Galeotti.

Chi è Lorenzo I., il sindaco: “Aveva progetti per la città”

Architetto molto conosciuto in paese, Lorenzo I., viene ricordato dal sindaco Daniele Venturi come una persona con idee e progetti per la città. "Li conoscevo, Rufina è piccolo, io sono poco più grande di loro. In particolare lui è architetto e ha delle proprietà immobiliari, e mi aveva detto che aveva delle idee che voleva sviluppare su Rufina" dice ancora il primo cittadino.

Condivideva con Eleonora un grande amore per gli animali. Al momento, però, nessuno riesce a spiegarsi il suo gesto. I vicini di casa raccontano che la coppia era molto riservata e che non li avevano mai sentiti litigare. Si vedevano di rado, nonostante lui vivesse in quella zona da sempre.

Il 37enne ha riportato gravi lesioni e si trova ricoverato in prognosi riservata nell'ospedale fiorentino di Careggi, dove è stato trasportato con l'elisoccorso dal paese della Valdisieve.