Elena Burcioiu, droni con telecamere termiche per trovare la 21enne scomparsa: di lei nessuna traccia

Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne scomparsa a Foggia

Sono due le piste su cui si stanno concentrando le indagini sulla scomparsa di Elena Rebeca Burcioiu, la 21enne romena arrivata in Italia per lavorare come bracciante e poi finita nel giro della prostituzione a Foggia, ed entrambe riguardano gli ultimi contatti avuti con uomini nelle campagne foggiane. La giovane è sparita lunedì 2 marzo e da allora la Prefettura ha attivato il protocollo di ricerca per le persone scomparse, ma fino ad ora non sono stati prodotti risultati, nonostante l'utilizzo sul campo di droni con telecamere termiche, come apprende Fanpage.it.

In queste quasi due settimane d'indagine è giunto sul posto personale della Polizia di Stato, Locale, e anche i reparti specializzati dei gruppi cinofili dei Vigili del fuoco e della Protezione civile. Il luogo è sempre la Statale 16, che collega Foggia a San Severo, dove sono stati ritrovati il giubbotto della ragazza e il suo cellulare.

Era qui che Elena avrebbe avuto gli ultimi contatti con le ragazze che si prostituivano con lei, e soprattutto con i clienti. Che la sparizione possa essere collegata a questi incontri è una delle tante piste battute da chi indaga, anche se non è ancora stato escluso l'allontanamento volontario, per questo continua anche il monitoraggio nella zona di Canosa, dove la giovane abitava da quando era arrivata in Italia dalla Romani quasi tre mesi fa.

La connazionale che ha presentato la denuncia di scomparsa ha messo a verbale che l'amica era stata avvicinata e molestata da alcuni uomini nei giorni precedenti, e recentemente durante la trasmissione Chi l'ha visto ha dichiarato anche di avere sentito Elena per l'ultima volta mentre questa si trovava con un cliente. Secondo il racconto, Elena si sarebbe allontanata con un uomo per oltre mezz'ora, un tempo insolitamente lungo, e al telefono avrebbe detto di voler rimanere ancora. Durante la stessa telefonata anche l'uomo avrebbe detto di voler proseguire l'incontro dietro un pagamento aggiuntivo. La comunicazione poi sarebbe stata interrotta, e da allora la 21enne sarebbe scomparsa, e il suo cellulare trovato a bordo strada.

Nelle ricerche sono impiegati i cani molecolari in servizio nei Vigili del fuoco e nella Protezione civile. Tutti i cani sono in grado di percepire le singole molecole odorose, ma questi animali grazie a un addestramento specifico sono in grado di risalire il cono d'odore fino alla persona dispersa.

Sul campo sono utilizzati anche droni con telecamere termiche, si tratta di strumenti d'avanguardia sempre più impiegati dalle Forze dell'ordine per trovare persone anche al buio e in luoghi in cui la ricerca di superficie è particolarmente complessa, come quella delle ricerche. La zona non è mai cambiata dal 2 marzo e qui sarebbero presenti diversi casolari abbandonati spesso usati per gli incontri con i clienti, ed è in uno di questi che si sarebbe recata anche la 21enne durante l'ultimo incontro.

Al momento però né il fiuto dei cani né l'occhio dei droni sono riusciti a individuare la giovane.